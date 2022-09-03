ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Eylül 2022 - Son Dakika
Üye Girişi

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Eylül 2022

03.09.2022 10:48
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Eylül 2022

"Geleceğin askeri" yeni milli teknolojilerle donatıldıGüvenlik güçlerinin özel birliklerinin kullanımına sunulan Askeri Taktik Operasyon Kiti'ne, İHA'dan gelen uydu verilerinin tim içinde paylaşılması, olası dron tehditlerinin radar tarafından tespit edilip timdeki...

6 Nisan 1920

1- "Geleceğin askeri" yeni milli teknolojilerle donatıldı

Güvenlik güçlerinin özel birliklerinin kullanımına sunulan Askeri Taktik Operasyon Kiti'ne, İHA'dan gelen uydu verilerinin tim içinde paylaşılması, olası dron tehditlerinin radar tarafından tespit edilip timdeki personele gösterilmesi gibi teknolojiler eklendi

Dünyanın en hafif ve ergonomik Pasif Dış İskelet Sistemi sayesinde de askeri personel tarafından taşınan 40 kilogramlık bir çanta 8 kilogram olarak hissedilecek

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- Denizlerdeki balık stokları araştırma gemileriyle takip ediliyor

TAGEM tarafından denizlerde balıkçılık yönetimine esas oluşturacak verilerin elde edilmesi, ticari balık stoklarının tahmini ve izlenmesi amacıyla SÜRAT Araştırma-1 ve Akdeniz Araştırma-1 gemileriyle deniz araştırmaları yürütülüyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci:

"Balıkçıların politika faizi üzerinden işletme kredisi kullanmaları için başvurular alınmaya ve krediler kullandırılmaya başlandı"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

3- "Thodex" soruşturmasında 588 mağdurla ilgili dosyadaki bazı müştekilerin beyanlarına ulaşıldı

Müştekilerden Mustafa K, şirket hesabına yatırdığı 12 milyon 500 bin liraya el konulduğunu belirterek, Faruk Fatih Özer'den şikayetçi olduğunu ifade etti

Müşteki Çağrı Ö. de 29,77669 adet "Ethereum" adlı kripto para aldığını ve şu anki değerinin 1 milyon liranın üzerinde olduğunu kaydederek, şirket yetkilileriyle görüşme çabalarının sonuçsuz kaldığını, sitenin de kalıcı olarak kapandığını, bu nedenle şikayetçi olduğunu söyledi

(Ali Cevahir Aktürk/İstanbul)

4- Küresel piyasalar tarihi ECB toplantısına odaklandı

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in şahin duruşunu gelecek sene de devam ettirebileceği ancak yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine gidebileceğine yönelik beklentiler öne çıkarken, makroekonomik verilerde zayıflık görülmemesi Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının önemini artırıyor

Avrupa'da süren enerji arz krizi bölge ekonomilerini günden güne daha fazla tehdit ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin tarihinde ilk kez 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor

(Murat Aslan/İstanbul)

5- Alman lojistik devi Rhenus, Türkiye'yi tedarik zincirinin kalbi olarak görüyor

Rhenus Logistics Üst Yöneticisi Tobias Bartz:

"Sadece kendi içinde heyecan verici bir üretim ve ticari pazar olduğu için değil aynı zamanda diğer tedarik zincirlerinin kalbinde yer aldığı için Türkiye'de geleceği görüyoruz"

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500
Gurbetçilerin bagajları memleket lezzetleriyle dolu Gurbetçilerin bagajları memleket lezzetleriyle dolu TEKNOFEST'TE GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNESİ 3 GÜNDE 7 BİN ŞİŞE TOPLADI TEKNOFEST'TE GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNESİ 3 GÜNDE 7 BİN ŞİŞE TOPLADI
Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Faruk Fatih Özer, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Eylül 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:32 Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor
09:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'ndan boşanma aşamasında olan Ünsal Ban'ın ifadesinde dikkat çeken sözler: Sedat Peker'i tanımıyordum, beni görüntülü aradı
09:55 Şili'deki bir futbol maçında akılalmaz olay: Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar
09:39 Çanakkale'de ayı mantarı satan köylüler, günde 600 liralık kazanç sağlıyor
09:35 Bisiklet kazası geçiren ünlü oyuncu Mine Tugay'dan takipçilerine uyarı: Sakın kasksız bisiklet kullanmayın
09:33 "Hangisi meler?" sorusunda jokere başvuran yarışmacı, herkesi ters köşeye yatırarak 200 bin liralık soruyu açtırdı
09:01 Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e yeşil ışık: Adaylığı konusu gündeme gelebilir, bunu garipsemem
08:51 MHP lideri Bahçeli: Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez
08:46 84 yaşındaki ünlü tiyatrocu Genco Erkal sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
08:31 Kanarya, Kadıköy'de moral peşinde! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 10:50:16. #1.12#
SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Eylül 2022 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement