ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Eylül 2022

6 Nisan 1920

1- "Geleceğin askeri" yeni milli teknolojilerle donatıldı

Güvenlik güçlerinin özel birliklerinin kullanımına sunulan Askeri Taktik Operasyon Kiti'ne, İHA'dan gelen uydu verilerinin tim içinde paylaşılması, olası dron tehditlerinin radar tarafından tespit edilip timdeki personele gösterilmesi gibi teknolojiler eklendi

Dünyanın en hafif ve ergonomik Pasif Dış İskelet Sistemi sayesinde de askeri personel tarafından taşınan 40 kilogramlık bir çanta 8 kilogram olarak hissedilecek

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- Denizlerdeki balık stokları araştırma gemileriyle takip ediliyor

TAGEM tarafından denizlerde balıkçılık yönetimine esas oluşturacak verilerin elde edilmesi, ticari balık stoklarının tahmini ve izlenmesi amacıyla SÜRAT Araştırma-1 ve Akdeniz Araştırma-1 gemileriyle deniz araştırmaları yürütülüyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci:

"Balıkçıların politika faizi üzerinden işletme kredisi kullanmaları için başvurular alınmaya ve krediler kullandırılmaya başlandı"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

3- "Thodex" soruşturmasında 588 mağdurla ilgili dosyadaki bazı müştekilerin beyanlarına ulaşıldı

Müştekilerden Mustafa K, şirket hesabına yatırdığı 12 milyon 500 bin liraya el konulduğunu belirterek, Faruk Fatih Özer'den şikayetçi olduğunu ifade etti

Müşteki Çağrı Ö. de 29,77669 adet "Ethereum" adlı kripto para aldığını ve şu anki değerinin 1 milyon liranın üzerinde olduğunu kaydederek, şirket yetkilileriyle görüşme çabalarının sonuçsuz kaldığını, sitenin de kalıcı olarak kapandığını, bu nedenle şikayetçi olduğunu söyledi

(Ali Cevahir Aktürk/İstanbul)

4- Küresel piyasalar tarihi ECB toplantısına odaklandı

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in şahin duruşunu gelecek sene de devam ettirebileceği ancak yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine gidebileceğine yönelik beklentiler öne çıkarken, makroekonomik verilerde zayıflık görülmemesi Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının önemini artırıyor

Avrupa'da süren enerji arz krizi bölge ekonomilerini günden güne daha fazla tehdit ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin tarihinde ilk kez 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor

(Murat Aslan/İstanbul)

5- Alman lojistik devi Rhenus, Türkiye'yi tedarik zincirinin kalbi olarak görüyor

Rhenus Logistics Üst Yöneticisi Tobias Bartz:

"Sadece kendi içinde heyecan verici bir üretim ve ticari pazar olduğu için değil aynı zamanda diğer tedarik zincirlerinin kalbinde yer aldığı için Türkiye'de geleceği görüyoruz"

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

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