Geleceğin astronomları Eyüpsultan'da yetişiyor

Altın Karınca Belediyecilik Yarışması'nda Kültür ve Sanat kategorisinde birincilik ödülü alan Ali Kuşçu Uzay Evi, kendine özgün başarılı çalışmalarına yaz aylarında da devam ediyor.

Uzayı merak eden, problem çözmeyi seven, hayal gücü geniş çocuklar ve gençlerin bir araya geldiği "Ali Kuşçu Uzay Evi Astronomi Yaz Okulu"nda öğrenciler her hafta farklı bir konu öğrenip, o konuyla ilgili atölye çalışmaları gerçekleştiriyorlar.



Bu seneki program adını "Kozmik Meraklıları Yaz Okulu" olarak belirleyen Ali Kuşçu Uzay Evi'nde, "Kızıl Gezegen Mimarları", "Uzayda Temizlik Var", "Karanlık Gökyüzü Elçileri," "Acil Durum: Uzaydan Mesajınız Var" gibi her hafta farklı tema programlarla öğrencilerin astronomi ve uzay mühendisliği alanında daha fazla bilgi ve tecrübe edinmeleri sağlanıyor.



24 Haziran - 4 Ağustos tarihleri arasında eğitimlerine devam eden "Kozmik Meraklıları Yaz Okulu"nda öğrenciler, haftanın 4 günü öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki seans halinde çalışmalara katılıyor. Sabahları 10.00 - 12.00 arası 3,4 ve 5. sınıf öğrencileri, öğleden sonra ise 6,7, 8. sınıf öğrencileri 15 - 20 kişilik gruplar halinde günde 2 saat süren ders programlarına katılıyor. İlk gün konuyu, olayı tanıyan öğrenciler ikinci gün konuya getirilebilecek çözümler üzerine tartışıyor. Üçüncü gün problem üzerine yoğunlaşıp projeler üreten öğrenciler, dördüncü gün ise projelerini tamamlayıp, sunumlarını yapıyorlar. Öğrenciler aynı zamanda eğitimleri sırasında konuyla ilgili geziler de gerçekleştiriyor.



Ali Kuşçu Yaz Okulu öğrencilerinden farkındalık oluşturacak bir proje



Bu kapsamda Ali Kuşçu Yaz Okulu öğrencileri 8-11 Temmuz 2019 tarihlerindeki derslere katılarak çevresel kirlilik problemlerinden biri olan ışık kirliliğine dikkat çekmek ve çözüm yöntemleri geliştirmek amacıyla kendi projelerini tasarladılar. Eyüpsultan ilçesinde ışık kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 12 Temmuz 2019 Cuma günü Emniyettepe Mahallesi'nde Necati Molder Caddesi sakinlerini dolaşarak ışık kirliliğini anlatacaklar.



"Karanlık Gökyüzü Elçileri" iş başında



Öğrenciler "Karanlık Gökyüzü Elçileri" teması kapsamında saat 21: 00'da vatandaşların evlerindeki ışıkları kapatarak Emniyettepe Parkı'nda düzenlenecek olan gözlem etkinliğine davet edecekler. Emniyettepe Parkı'nda mahalle sakinlerine yaptıkları projeleri de sunacak olan öğrenciler, ardından teleskopla Ay, Jüpiter ve Satürn gözlemi gerçekleştirecekler.



"Kozmik Meraklıları Yaz Okulu"nda yapılan çalışmalardan ve verilen eğitimlerden memnun kaldıklarını dile getiren öğrenciler Ali Kuşçu Uzay Evi hakkındaki görüşlerini dile getirdiler.



"Teleskopla gezegenlerin ve yıldızların gözlemini yapacağız"



Ali Kuşçu Uzay Evi'nde yeni arkadaşlıklar kurduğunu ve yeni bilgiler öğrendiğini belirten Mehmetcan Arık şunları söyledi: "Burada eğitimlerimiz çok eğlenceli ve keyifli geçiyor. Proje çalışmaları yaptık. Ben ısı kirliliği hakkında birçok yeni şey öğrendim. Kansere neden olduğunu, hatta bazı hayvanları öldürdüğünü hiç bilmiyordum. Buraya uzaya, evrene, yıldızlara ve gezegenlere karşı bir merakım olduğu için katılmak istedim. İyi ki de katılmışım" dedi.



Küçüklüğünden beri astronomiye ilgi duyduğu için Ali Kuşçu Uzay Evi'ne geldiğini söyleyen Bilge Atalay, sözlerine şöyle devam etti. "10 yaşındayım, buraya Maltepe'den geliyorum. Burada ışık kirliliği hakkında bilgiler topladık, öğretmenlerimiz bizi bilgilendirdi. Işık kirliliği hakkında tartışıp projeler hazırladık. Konuyla ilgili geri dönüşüm malzemelerinden maketler hazırlayıp, doğru aydınlatmayı nasıl yapabiliriz diye denemeler yaptık. Şimdi teleskopla gezegenlerin ve yıldızların gözlemini yapacağız. Ben bunu bütün hayatım boyunca yapmak istemiştim, şimdi, bunu gerçekleştireceğim için çok mutluyum" dedi.



"Ali Kuşçu Uzay Evi sayesinde astronomiye merak sardım; hatta eve teleskop bile aldım"



Geçen sene de Ali Kuşçu Uzay Evi'ne geldiğini, çok memnun kaldığı için yaz programına da katılmak istediğini dile getiren Aydın Eren Çıblak, şu ifadeleri kullandı: "Ben Ali Kuşçu Uzay Evi sayesinde astronomiye merak sardım; hatta eve teleskop bile aldım. Buranın çok faydasını gördüm. Burada öğrendiğim bilgiler sayesinde okul derslerinde çok başarılı oldum. Uzayı, evreni, gezegenleri merak eden herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim" dedi.



Ali Kuşçu Uzay Evi'ne ablasının tavsiyesiyle geldiğini, yapılan çalışmalardan çok memnun kaldığını söyleyen Sümeyra Fidan ise şunları söyledi: "Buraya Zeytinburnu'ndan geliyorum. Ablam okulu vasıtasıyla buranın çeşitli etkinliklerine katılmıştı, bana da tavsiye etti. Astronomi konusunda kendimi eğitmek ve geliştirmek için katıldım. Bence çok güzel bir program hazırlamışlar. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer" diye konuştu. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

