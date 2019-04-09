Geleceğin Aydınlı Yıldızlarından Sahnede Başarılı Performans

22. Liselerarası Müzik Yarışmasının 21 ilden 228 lisenin sahne aldığı İzmir
elemelerinde, Aydın
'ı 15 lisenin müzik grubu temsil etti. Türkiye
'nin en büyük gençlik organizasyonlarından birisi olan 22. Liselerarası Müzik Yarışmasının eleme etapları İzmir elemeleriyle sona erdi. İzmir Arena'da sahneye çıkan 21 ilden 228 lise muhteşem performansıyla göz kamaştırdı. 3 gün süren ve festival havasında geçen elemelerde Aydın'ı 15 lise temsil etti. Aydınlı
liseliler 27 Nisan
'daki büyük finale kalmak için Türkiye'nin dört bir yanından gelen liseli müzisyenlerle kıyasıya rekabet etti.
Aydın adına İzmir'de; Söke
Hilmi Fırat Anadolu Lisesi
, Adnan Menderes
Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy
Anadolu Lisesi, Nazilli
Fen Lisesi, Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi, Yüksel Yalova
Güzel Sanatlar Lisesi, TED Özel Ege
Anadolu Lisesi, Efeler
Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Aydın Fen Lisesi, Aydın Atatürk
Anadolu Lisesi, Yasemin Lütfiye Anadolu Lisesi ve yarışmaya ortak grup kurarak katılan "Aydın Lisesi & Özel Aydın
Uğur Temel Lisesi " ile "Şehit Polis
Nedip Cengiz Eker
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi & Aydın Efeler Süleyman Demirel
Anadolu Lisesi" sahne aldı.
Geleceğin yıldız adaylarının muhteşem performansıyla göz kamaştırdığı ve kıyasıya geçen İzmir elemelerinde Aydın'ın yanı sıra Adana
, Amasya
, Antalya
, Balıkesir
, Bilecik
, Burdur
, Bursa
, Çanakkale
, Denizli
, Diyarbakır
, Edirne
, Hatay
, Isparta
, İzmir, Konya
, Kütahya
, Manisa
, Muğla
, Sakarya
ve Uşak
'tan gelen 228 lise yarıştı.
Gençleri profesyonel sahnede ağırlayan ve hayallerini gerçekleştiren yarışmanın büyük finali, çok yakında açıklanacak finale kalan liselerin katılımıyla 27 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek.
22. Liselerarası Müzik Yarışması için 81 ildeki 8 bin liseliyi birbirinden değerli ödüller de bekliyor. Organizasyonun 22. yılında yarışmanın ödülleri arasında, cazip para ödüllerinin yanı sıra eğitim sponsoru Okan Üniversitesi
'nin üç öğrenciye vereceği Üstün Başarı Ödülleri kapsamında burs ödülleri de yer alıyor. - AYDIN