Geleceğin balet ve balerinleri yetişiyor - Son Dakika
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Geleceğin balet ve balerinleri yetişiyor

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ücretsiz bale kursu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Geleceğin balet ve balerinleri yetişiyor, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ücretsiz bale kursu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Büyük ilgi gören Bale Atölyesinde eğitimler uluslararası dans sanatçıları tarafından veriliyor. Baleye yeni başlayanlar ve ileri seviyelerde olanlar için açılan atölyelere 7-14 yaş arasında yaklaşık 30 çocuk katılıyor. Bale atölyesinde çocuklar, teknik taktik, koreografi, ritim, müzik ve sahne çalışmalarının tüm inceliklerini öğreniyor. Çocuklar için rutin eğitimler dışında bu yıl gerçekleştirilecek olan özel bale festivalleri ve yarışma programları için de ayrı bir antrenman uygulanıyor. Odunpazarı Belediyesi, sahne dansları ve bale eğitimlerinin Devlet Opera Balesi'nde balerin olmak isteyenler için bir ön hazırlık, bale dansçısı olarak kendilerini geliştirebilecekleri bir dans eğitim programı olmayı hedefliyor.


Bale çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimi için önemli


2019'da yapılan yeni bale seçimleriyle öğrenci profilini yenileyen ve arttıran Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, sahne dansları ve bale atölyesinde eğitimler yaz dönemine kadar devam edecek. Eskişehir 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Bale Rüzgarı programlarıyla öğrendiklerini sergileyen öğrenciler, sahne tecrübelerini geliştiriyor. Aynı zamanda Eskişehir'in düzenlenen tek bale programı olması özelliği de taşıyan Bale Rüzgarı'nda


klasikleşen sahne programlarıyla balerinler bale dansını tango, jimnastik ve modern dans tarzlarıyla da bir araya getiriyor. Klasik bale eğitiminin çocukların bedensel ve ruhsal gelişimi için büyük önem taşıdığını belirten eğitmenler, çocuklara genel bale bilgisi, esneklik ve bale tekniğine geçiş derslerinin verildiğini söyledi. Eğitimlerde balerinleri point özel ayakkabısına hazırlamak için ayak, bilek, diz kaslarının güçlendirilmesi ve bedenin tüm kas gruplarına esneklik kazandırılması konularına öncelik verilirken, öğrenciler dönem sonunda eğitimini aldıkları sahne ve bale dansı ile ilgili bir seçmeye tabi tutulacaklar. Seçmelerde başarılı olan öğrenciler, bir üst kademe için hazırlanabilecek. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:54 Kaynak: İHA
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