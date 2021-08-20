Bilecik Belediyesi tarafından yaz spor okulları kapsamında basketbol eğitimine minikler ilgi gösterirken, geleceğin basketbolcuları göz doldurdu.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, yaz spor okulları kapsamında basketbol eğitimleri alan çocukları ziyaret etti. Yaz spor okulları faaliyetleri hakkında eğitmenlerden bilgi alan Subaşı, çocuklarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Bilecik Belediyesi olarak çocuklar ve eğitim alanında ellerinden gelen çabayı ortaya koymaya çalıştıklarını belirten Subaşı, yaz spor okullarına ilginin yoğun olduğu bilgisini verdi. Yaz spor okullarına aile ve öğrencilerden büyük bir ilgi olduğunu kaydeden Başkan Yardımcısı Subaşı, "Bilecik Belediyesi olarak bu yıl da salgın nedeniyle evlerinde kapalı kalan çocuklarımızı hem eğlendirmek hem de sporun güzelliğiyle buluşturmak istedik. Bu anlamda basketbol, futbol, tenis ve yüzme alanlarında kurslarımız büyük bir ilgiyle devam ediyor. Çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde birçok konuda güzel eğitimler alıyor. Hedefimiz, yazın devam eden bu kursların kış mevsiminde de uygun alanlarda devam etmesini sağlamaktır. Böyle bir aktiviteyi çocuklarla buluşturduğumuz için çok mutluyuz" dedi. - BİLECİK