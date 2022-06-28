Geleceğin 'Bayraktar'ları burada yetişecek: Öğrenciler, model uçak kursunda havacılığa ilk adımı attı - Son Dakika
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Geleceğin 'Bayraktar'ları burada yetişecek: Öğrenciler, model uçak kursunda havacılığa ilk adımı attı

28.06.2022 14:40

Geleceğin 'Bayraktar'ları burada yetişecek: Öğrenciler, model uçak kursunda havacılığa ilk adımı attıNİĞDE Niğde'de Mehmet ve Emet Aydoğan İlkokulu öğrencileri, okullarında açılan model uçak kursuyla hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de model uçak yapmayı öğreniyor.

Geleceğin 'Bayraktar'ları burada yetişecek: Öğrenciler, model uçak kursunda havacılığa ilk adımı attı

NİĞDE Niğde'de Mehmet ve Emet Aydoğan İlkokulu öğrencileri, okullarında açılan model uçak kursuyla hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de model uçak yapmayı öğreniyor.

Öğrencilere havacılığı sevdirmek, el becerilerini artırmak amacıyla Niğde Halk Eğitim Merkezi ve Türk Hava Kurumu Niğde Şubesi işbirliğinde Mehmet ve Emet Aydoğan İlkokulu'nda 'Model Uçak Kursu' düzenledi. THK Niğde Şube Saymanı Erhan Özkan tarafından verilen ve 3 hafta süren kursta eğitim alan 20 öğrenci uçağın parçalarını, uçma prensibini ve model uçak yapmayı öğrendi. Eğitimler sayesinde çocukların havacılığa ilk adımı attığını belirten Özkan, "Biz Türk Hava Kurumu olarak Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile okullarımızda kurslar veriyoruz. Bu kursumuza da yaklaşık 20 öğrenci ile başladık 3 haftalık kurs sürecimiz vardı. Öğrencilerimiz hiçbir şey bilmeden ıhlamur çıtalardan uçak yapmayı, uçakların nasıl uçtuğunu, aerodinamiği, kanat yapılarını kısacası havacılığa ilk adımı bu kursta attılar" dedi.

Mehmet ve Emet Aydoğan ilkokulu Müdür Yardımcısı Ahmet Yiğit ise; "Okulumuzda birçok kurs açtık. Bu konuda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bize çok destek oldu. Nefes alan herkes için eğitim sloganı ile başladıkları bu süreçte öğrencilerimizin de öğrenerek, eğlenerek nefes almasına katkıda bulundular. Okulumuzda robotik kodlama, satranç, halk oyunları, taekwondo ve zeka oyunları gibi kurslar açıldı. Öğrencilerimiz de farklı bir kurs istediler biz de talepleri doğrultusunda THK Niğde Şubesine başvurduk ve model uçak kursunu açtık. Çocuklarımız robotik kodlama kursunda bilgisayar üzerinden öğrendiklerini burada yaptılar. Kendi becerilerini konuşturdular. Sadece uçak yapmadılar. Zımpara kullanmayı da çivi çakmayı da, yön vermeyi de öğrendiler. Hayatlarına yön vermeyi de öğrendiler belki de bu öğrencilerimizin bir çoğu pilot olacak ya da havacılık okuluna gidecekler yada THK'nun bir yetkilisi olarak ileride karşımıza çıkacaklar" ifadelerini kullandı.

Çocuklar ise kursta hem eğlenceli vakit geçirdiklerini hem de uçak yapmayı öğrendiklerini söyleyerek mutlu oldu olduklarını dile getirdi.

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Kaynak: İHA

Aydoğan, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geleceğin 'Bayraktar'ları burada yetişecek: Öğrenciler, model uçak kursunda havacılığa ilk adımı attı - Son Dakika

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