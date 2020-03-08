Geleceğin bilim adamları BİSEP'te yarıştı - Son Dakika

Bilim adamlarının yetişmesine olanak sağlamak ve bilimsel alanda araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen 2. BİSEP Ortaöğretim Öğrencileri Arası Bilim Projesi Yarışması'nın kazananları belli oldu.



Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi himayesinde düzenlenen 2. BİSEP Ortaöğretim Öğrencileri Arası Bilim Projesi Yarışması sonuçlandı. BAU Beşiktaş Güney Kampüsü'nde gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler, tıp alanında yaptıkları projeler ile ödül aldı. Yarışmada 1.'lik ödülünün sahibi, Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50.Yıl Kampüsü'nden Dalya Adlığ ve Nursu Mercan olurken, 2.'lik ödülünü Bursa Ahmet Erdem Anadolu Lisesi/BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi'nden Ezgi Boz kazandı. 3.'lük ödülünü ise bu yıl İzmir Fen Lisesinden Furkan Akif Duran ve Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi'nden Dilara Diler paylaştı. Öğrencilerin birbirinden başarılı projeler ortaya koydukları yarışmada ödül alan başarılı projeler, Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde detaylandırılarak, bilimsel çalışmalara devam edilecek.



"Her alandaki yetenekleri göz önüne alıyoruz"



Bilim adamı olma yolunda ilerlerken öğrencilerin bir hedefi olması gerektiğini söyleyen BAU Tıp Fakültesi Koordinatörü Mümin Yıldırım, "Bizim eğitimini vermek istediğimiz bilim insanı hekimi olma yolundaki sizin hedefleriniz. Biz öğrencilerin tıp fakültesiyle ilgili motivasyonlarına bakarak bunu ölçümlendirmeye çalışıyoruz. Her şeyden önce bilimsel araştırma anlamında sosyal olarak aktif mi diye bakıyoruz. Bizim için sınavda kaç puan aldığı tek kriter değil. Başka bir alanda bir başarısı varsa mesela şiir yazabilir, tiyatro oyunu oynayabilir, bir enstrüman çalabilir veya başka bir yeteneği olabilir bunları da göz önüne alıyoruz. Bu şekilde yarışmacı bir öğrenci kazanmış oluyoruz. Ayrıca bilim insanı yetiştirilen sınıflarımızda bilim mentorleri var. Öğrenciler ilgi duydukları alanlarda bize anahtar kelimeler veriyorlar. Verilen bu anahtar kelimeleri ilgili öğretim üyeleriyle eşleştiriyoruz. Bu eşleştirme sonunda çocuklar birinci sınıftan itibaren bilimsel makale yazmaya başlıyor" ifadelerini kullandı.



"Bilime katkıda bulunmak istiyorum"



Geçtiğimiz sene BİSEP için yapmış oldukları projeyi anlatan tıp fakültesi öğrencisi Fulya Bozbeyi, "Geçtiğimiz sene yarışmaya katıldığım projemiz vücutta madde taşınmasını sağlayan bir projeydi. İçeriği değiştirilerek farklı hastalıklara çözüm bulmak için kullanılabilir. Biz çalışmamızı daha çok obeziteye ve kalp hastalıklarına yönelik yaptık. Şuandaki ilgi alanım algılarımızın, geçmiş deneyimlerimizin gelecekteki kararlarımızı nasıl etkilediği ve beynimizin nasıl çalıştığı. Bununla ilgili belki psikiyatri alanına yönelebilirim, nörolojide de çalışabilirim. Ama bu konularda bilime katkıda bulunmayı istiyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL