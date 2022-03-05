Geleceğin bilim adamları İzmir'de yarıştı - Son Dakika
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Geleceğin bilim adamları İzmir'de yarıştı

05.03.2022 14:32

Geleceğin bilim adamları İzmir'de yarıştı FRC'nin ilk etkinliği İzmir'de düzenlendi.

Geleceğin bilim adamları İzmir'de yarıştı

FRC'nin ilk etkinliği İzmir'de düzenlendi.

İZMİR - Uluslararası liselerarası robotik yarışması FIRST Robotics Competition (FRC), İzmir'de düzenlendi. Türkiye, Kazakistan ve Polonya'dan 35 takımın katıldığı yarışmada, liseli öğrencilerin tasarladığı endüstriyel robotlar yarıştı.

30 yılı aşkın süredir ABD'de devam eden liselerarası global robot yarışması FIRST Robotics Competition etkinliği, öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak amacıyla düzenleniyor. Sekiz yıldır Türkiye'de de düzenlenen ve liseli gençlerin STEM (Science, Techx Eng, Mat) alanında liderlik yeteneklerini geliştirmelerine destek olan yarışma, artan takım sayısı ve programa olan yoğun ilgi nedeniyle bu sezon üç ayrı etkinlik olarak düzenlenecek. Sezonun ilk etkinliği İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi. Fuar İzmir D Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe; Türkiye, Polonya ve Kazakistan'dan 35 takım katıldı.

Pandemi yarışma hazırlıklarını etkiledi

Yarışmaya, Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin kurduğu 'Team 6025 Adroit Androids' takımı da katılım gösterdi. Takım üyelerinden Ahmet Kılıç, pandemi sebebiyle yarışmaya hazırlığın aksadığı; ancak buna rağmen büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. Ahmet Kılıç, "Geçtiğimiz senelerde okulda kalabildiğimiz zamanlar oluyordu; ama bu sene pandemi yüzünden gün içi daha çok yoğunlaştı. Bir de İstanbul için 1 haftalık bir kar tatili süreci olmuştu ve o yüzden de işlerimiz aksamıştı; ama şu anda buradayız" dedi.

"ABD'deki yarışmalara hak kazanarak orada ülkemizi temsil etmek istiyoruz"

Yarışma hakkında bilgi veren Ahmet Kılıç, hedeflerinden şöyle bahsetti:

"Bu sene yarışmada pota benzeri bir hazne var. Terminalden topları alıp robotlarla şut atıyoruz. Daha sonra isteyen takımlar hangar dediğimiz kısma tırmanabiliyor. O bölümün de farklı aşamaları var. Takımlar 3'er kişiden oluşuyor. Kırmızı ve mavi takımlar var. İsteyen şu atıyor, isteyen tırmanabiliyor. Buna göre puanlama sistemi var ve en çok puanı alan kazanıyor. Biz 7 senelik bir takımız; ama şu anki ekibimizin üyelerinin çoğunluğunun ilk senesi. Bazı veteranlarımız, kaptanlarımız ve mentörlerimiz var. Heyecanlıyız, bazen elimiz ayağımıza dolanıyor. Bizim iddiamız her zaman var. Hedefimiz hep birincilik. Burada birinci olup ABD'deki yarışmalara hak kazanarak orada ülkemizi temsil etmek istiyoruz."

FIRST'ü daha fazla kitlelere ulaştırmak hedefleniyor

Adroit Androids takımının bir diğer üyesi İpek Devrim ise takımın geçmişinden ve amaçlarını anlattı. 2015 yılında kurulan bir takım olduklarını söyleyen İpek Devrim, "Şu ana kadar yaptığımız 70'ten fazla proje var. Bunun dışında da dünya şampiyonasında ödül kazanan ilk Türk takımıyız. Türkiye'nin öncü takımlarından biriyiz diyebiliriz. FIRST'ü, yaptığımız işleri ve robotiği anlatarak FIRST'ü herkes için erişilebilir kılmayı amaçlıyoruz. Hem Türkiye içinde hem uluslararası alanda bu konuda iyi bir yere geldiğimizi görebilirsiniz. Bu projeleri daha fazla kitlelere ulaştırarak sonraki senelerde de devam ettirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

FRC nedir?

Her yıl lise öğrencileri için düzenlenen uluslararası robot yarışması FRC, bilimi, teknolojiyi, matematiği ve mühendisliği içinde barındıran, bu alanlarda gençleri geleceğin kendine güvenen ve üretken liderleri olarak yetiştirmeyi amaçlıyor. 33 ülkeden ortalama 95 binin üzerinde öğrenciyi ağırlıyor. Takımlar tema kapsamında, kendileri için belirlenen görevlerin üstesinden gelmeyi başarabilen robotlar geliştirmeye çalışıyor. Dünya çapında bilinirliğe sahip organizasyonda Türkiye en çok amatör takım çıkaran ülkeler arasında yer alıyor.

Geleceğin bilim adamları İzmir'de yarıştı
Geleceğin bilim adamları İzmir'de yarıştı
Geleceğin bilim adamları İzmir'de yarıştı

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Kaynak: İHA

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