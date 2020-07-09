Geleceğin bilim insanları yetiştirilecek - Son Dakika

Geleceğin bilim insanları yetiştirilecek

Gaziantep Valisi Davut Gül, geleceğin bilim insanlarının yetiştirileceği 'Bilim Şehitkamil Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, geleceğin bilim insanlarının yetiştirileceği 'Bilim Şehitkamil Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor


Şehitkamil Belediye Başkanı Rdvan Fadıloğlu'nun da bulunduğu inceleme sonrası geleceğin bilim insanlarının yetişeceği merkeze ilişkin açıklamada bulunan Vali Gül, "Bu atölyelerde; 10 yaşında, 12 yaşındaki çocuklar inanıyorum ki 5 sene, 10 sene sonra Türkiye'nin parmakla gösterilecek öğrencileri, çocukları olacak" dedi.


"Gaziantep'te, T3 Vakfı ile beraber dene-yap atölyeleri oluşturmaya çalışılıyor" diyen Vali Gül, " Öğrencilerin sınavları yapıldı, seçmeleri yapıldı. Bunlardan bir tanesini de Şehitkamil Belediyesi yapıyor. Tamamlananların ilki oldu. Gelip yerinde görelim istedik. İşin açıkçası çok içimize sindi. Bu projeyi, Valilik başta olmak üzere yeni yapılacak dene-yap atölyelerine de model olarak kullanalım istedik. Buradaki hem öğrenciler için hem veliler için hem de bunu organize eden belediyemiz için keyif alınan güzel bir iş oldu. Eğitimi, toplumu dönüştürmenin temel taşı olarak kabul ediyoruz. Gaziantep'te birçok sıkıntımız var ama hepsini çözerken ilk adım, eğitimden başlıyor. Bu da kalifiye eğitim ve yeteneklerin ayrıştırılmasıyla oluyor. İnşallah, el birliğimizle hem hayırseverlerimiz hem belediyelerimiz hem merkezi hükümetimiz el ele vererek Gaziantep'i diğer alanlarda olduğu gibi eğitimde de hak ettiği yere getireceğiz. Gaziantepliler, zeki insanlar. Fırsat verildiğinde çok güzel işler çıkartıyorlar. Bu atölyelerde; 10 yaşında, 12 yaşındaki çocuklar inanıyorum ki 5 sene, 10 sene sonra Türkiye'nin parmakla gösterilecek öğrencileri, çocukları olacaklar. Hem T3 Vakfı'na hem de Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz" ifadelerni kullandı.


Bilim Şehitkamil Merkezi hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, "Ben öncelikle Sayın Valimize, eğitime vermiş olduğu destekten dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Gaziantep'te, uyum içerisinde hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Sayın Valimiz, dene-yap atölyeleriyle ilgili böyle bir çalışmayı başlatınca Şehitkamil Belediyesi olarak biz de hemen ilk anda bir tanesini alalım, hayata geçirelim dedik. İnşallah bundan sonraki süreçte de dene-yap atölyelerinden daha ziyade T3 Vakfı ile görüşmemiz neticesinde çalışma atölyelerinin daha öncelikli olduğunu düşünerek çalışma yapacağız. Çünkü dene-yap atölyelerinde eğitimden önce bir sınava tabi tutuluyor. Belirli bir kategorideki çocuklar alınabiliyor. Ama diğer taraftaki atölyelerde tüm çocuklarımızın faydalanma imkanı olacak. İnşallah en kısa sürede Sayın Valimiz ile yeni yapacağımız bir kütüphane protokolünün neticesinde alt katında yeni bir atölye çalışmasını başlatacağız. Bu merkezi yaparken de T3 Vakfı'ndan destek alarak yaptık. Çünkü bizim her şeyi bilmemiz mümkün değil. Bileni, bilmek lazım. Türkiye'de de bu işi en iyi yapanlardan birisi T3 Vakfı. Amacımız, şehrimizdeki çocuklarımızın daha iyi eğitim almasını sağlamak. Sayın Valimize ve ekip arkadaşlarıma vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Geleceğin bilim insanları yetiştirilecek - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:33 İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 03:38 3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı 01:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme 00:16 Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
18:53
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
17:39
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
17:27
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 19:02:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Geleceğin bilim insanları yetiştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]