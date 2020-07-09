Geleceğin bilim insanları yetiştirilecek - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül, geleceğin bilim insanlarının yetiştirileceği 'Bilim Şehitkamil Merkezi'nde incelemelerde bulundu.



Şehitkamil Belediye Başkanı Rdvan Fadıloğlu'nun da bulunduğu inceleme sonrası geleceğin bilim insanlarının yetişeceği merkeze ilişkin açıklamada bulunan Vali Gül, "Bu atölyelerde; 10 yaşında, 12 yaşındaki çocuklar inanıyorum ki 5 sene, 10 sene sonra Türkiye'nin parmakla gösterilecek öğrencileri, çocukları olacak" dedi.



"Gaziantep'te, T3 Vakfı ile beraber dene-yap atölyeleri oluşturmaya çalışılıyor" diyen Vali Gül, " Öğrencilerin sınavları yapıldı, seçmeleri yapıldı. Bunlardan bir tanesini de Şehitkamil Belediyesi yapıyor. Tamamlananların ilki oldu. Gelip yerinde görelim istedik. İşin açıkçası çok içimize sindi. Bu projeyi, Valilik başta olmak üzere yeni yapılacak dene-yap atölyelerine de model olarak kullanalım istedik. Buradaki hem öğrenciler için hem veliler için hem de bunu organize eden belediyemiz için keyif alınan güzel bir iş oldu. Eğitimi, toplumu dönüştürmenin temel taşı olarak kabul ediyoruz. Gaziantep'te birçok sıkıntımız var ama hepsini çözerken ilk adım, eğitimden başlıyor. Bu da kalifiye eğitim ve yeteneklerin ayrıştırılmasıyla oluyor. İnşallah, el birliğimizle hem hayırseverlerimiz hem belediyelerimiz hem merkezi hükümetimiz el ele vererek Gaziantep'i diğer alanlarda olduğu gibi eğitimde de hak ettiği yere getireceğiz. Gaziantepliler, zeki insanlar. Fırsat verildiğinde çok güzel işler çıkartıyorlar. Bu atölyelerde; 10 yaşında, 12 yaşındaki çocuklar inanıyorum ki 5 sene, 10 sene sonra Türkiye'nin parmakla gösterilecek öğrencileri, çocukları olacaklar. Hem T3 Vakfı'na hem de Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz" ifadelerni kullandı.



Bilim Şehitkamil Merkezi hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, "Ben öncelikle Sayın Valimize, eğitime vermiş olduğu destekten dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Gaziantep'te, uyum içerisinde hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Sayın Valimiz, dene-yap atölyeleriyle ilgili böyle bir çalışmayı başlatınca Şehitkamil Belediyesi olarak biz de hemen ilk anda bir tanesini alalım, hayata geçirelim dedik. İnşallah bundan sonraki süreçte de dene-yap atölyelerinden daha ziyade T3 Vakfı ile görüşmemiz neticesinde çalışma atölyelerinin daha öncelikli olduğunu düşünerek çalışma yapacağız. Çünkü dene-yap atölyelerinde eğitimden önce bir sınava tabi tutuluyor. Belirli bir kategorideki çocuklar alınabiliyor. Ama diğer taraftaki atölyelerde tüm çocuklarımızın faydalanma imkanı olacak. İnşallah en kısa sürede Sayın Valimiz ile yeni yapacağımız bir kütüphane protokolünün neticesinde alt katında yeni bir atölye çalışmasını başlatacağız. Bu merkezi yaparken de T3 Vakfı'ndan destek alarak yaptık. Çünkü bizim her şeyi bilmemiz mümkün değil. Bileni, bilmek lazım. Türkiye'de de bu işi en iyi yapanlardan birisi T3 Vakfı. Amacımız, şehrimizdeki çocuklarımızın daha iyi eğitim almasını sağlamak. Sayın Valimize ve ekip arkadaşlarıma vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP