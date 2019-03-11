Son Dakika Haberleri: Geleceğin Bilim İnsanları YÖK'te Buluşacak

Geleceğin Bilim İnsanları YÖK'te Buluşacak

32 dakika önce

Yükseköğretim tarihinde ilk kez kurgulanan "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi" kapsamında doktora yapan bursiyer öğrenciler, yarın Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) bir araya gelecek.

Geleceğin Bilim İnsanları YÖK'te Buluşacak, System.String[]
Yükseköğretim tarihinde ilk kez kurgulanan "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi" kapsamında doktora yapan bursiyer öğrenciler, yarın Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) bir araya gelecek.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında devlet üniversitelerinde doktora programlarında öğrenim gören öğrencilerle yapılacak toplantıların ilki, Ankara'da bulunan devlet üniversitelerindeki bursiyerlerin katılımıyla YÖK'te düzenlenecek.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın katılımıyla gerçekleştirilecek yarınki toplantıya, YÖK üyeleri ile Ankara, Hacettepe, Ankara Yıldırım Beyazıt, Gazi, Ankara Hacı Bayram, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden yaklaşık 400 öğrenci katılacak.

Saraç'ın açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, ilgili üniversitelerden bazı öğrenci ve akademisyenler de konuşacak.

100 alanda 2 bin kişiye burs

"YÖK 100/2000 Doktora Bursları", amacı, tasarımı ve süreçleri itibarıyla ülke için bir ilk olma özelliği taşıyor.

Program kapsamında, Türkiye'nin gelişmesi, yüksek teknoloji üretebilmesi için yüksek mühendislikten, sağlık Ar-Ge'sine kadar ihtiyaç duyulan 100 öncelikli alanda her yıl 2 bin kişiye YÖK tarafından burs veriliyor.

Geleceğin bilim hayatını şekillendirecek nesilleri yetiştirme amacı taşıması dolayısıyla, "Türkiye projesi" olarak da adlandırılan YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında, 2016-2017 eğitim öğretim yılından bu yana 3 bin 700'e yakın kişi doktora eğitimlerini sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:12 Kaynak: AA

Yıldırım Beyazıt, Ankara, Yekta Saraç, Güncel
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