"Geleceğin bilinçli sürücüleri" Serdivan Trafik Park'ta yetişiyor

Uygulamalı trafik eğitiminin yanı sıra farklı aktiviteleriyle de çocukların ilgi gösterdiği Serdivan Trafik Park'ta, yeni dönem eğitimleri başladı.

"Bilinçli çocuklar ve güvenli yarınlar" sloganıyla öğrencilerin geleceğe hazırlandığı Serdivan Trafik Park'ın ilk dönem ziyaretçileri Aşağıdereköy İlköğretim Okulu öğrencileri oldu.

Önce sınıflarda slaytlarla ve videolarla teorik eğitim alan öğrenciler, daha sonra pedallı araçlar eşliğinde uygulama yaptı.

Serdivan Trafik Park yetkilileri, 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için Serdivan Trafik Park'a, Sakarya'nın yanı sıra çevre illerden de yoğun talep olduğunu, planlama kapsamında tüm taleplerin değerlendirildiğini ve ziyarete gelen okullara uygulamalı trafik eğitimi verildiğini bildirdi.