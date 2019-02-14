Geleceğin Büyükleri Meslekleri Öğreniyor

Bilecik'te bir anaokulunda eğitim alan minik öğrenciler, çiçekçiden, balıkçıya, manavdan anahtarcıya kadar tüm meslekleri yerinde tanıdı.

Bilecik'te bir anaokulunda eğitim alan minik öğrenciler, çiçekçiden, balıkçıya, manavdan anahtarcıya kadar tüm meslekleri yerinde tanıdı..



Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde eğitim veren Bahçelievler Anaokulu öğrencileri "Şehrimizi Geziyoruz Meslekleri Öğreniyoruz" projesi kapsamında çiçekçiden, balıkçıya, manavdan anahtarcıya kadar tüm meslekleri yerinde tanıdı. Öğretmenleri eşliğinde kentte faaliyet gösteren, çiçekçi, balıkçı, manav, eczacı, anahtar tamircisi ve bir çok yeri gezen minikler esnaf amcalarından meslekler hakkında bilgi aldılar. Bir takım sorularda soran minikler eğlenerek öğrenmenin tadını aldılar ve çok mutlu oldukları görüldü. - BİLECİK

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