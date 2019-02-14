Son Dakika Haberleri: Geleceğin Büyükleri Meslekleri Öğreniyor

Geleceğin Büyükleri Meslekleri Öğreniyor

56 dakika önce

Bilecik'te bir anaokulunda eğitim alan minik öğrenciler, çiçekçiden, balıkçıya, manavdan anahtarcıya kadar tüm meslekleri yerinde tanıdı.

Geleceğin Büyükleri Meslekleri Öğreniyor, System.String[]
Bilecik'te bir anaokulunda eğitim alan minik öğrenciler, çiçekçiden, balıkçıya, manavdan anahtarcıya kadar tüm meslekleri yerinde tanıdı..

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde eğitim veren Bahçelievler Anaokulu öğrencileri "Şehrimizi Geziyoruz Meslekleri Öğreniyoruz" projesi kapsamında çiçekçiden, balıkçıya, manavdan anahtarcıya kadar tüm meslekleri yerinde tanıdı. Öğretmenleri eşliğinde kentte faaliyet gösteren, çiçekçi, balıkçı, manav, eczacı, anahtar tamircisi ve bir çok yeri gezen minikler esnaf amcalarından meslekler hakkında bilgi aldılar. Bir takım sorularda soran minikler eğlenerek öğrenmenin tadını aldılar ve çok mutlu oldukları görüldü. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:14 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Kaşıkçı Cinayetinde Kan Donduran Rapor! 32 Porsiyon Pişmemiş Et Sipariş Edilmiş CHP'nin Adayına "AK Parti'ye Oy Vermem" Diyen Rizeli Teyze, Kararını Değiştirdi

Enerji Devi, Yüksel Enerji Konkordato İlan Etti THY, "İstanbul Havalimanı'na Ortak Oluyor" İddialarını Yalanladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 16:10:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geleceğin Büyükleri Meslekleri Öğreniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]