Geleceğin Büyükleri Meslekleri Öğreniyor
56 dakika önce
Bilecik'te bir anaokulunda eğitim alan minik öğrenciler, çiçekçiden, balıkçıya, manavdan anahtarcıya kadar tüm meslekleri yerinde tanıdı.
Bilecik'te bir anaokulunda eğitim alan minik öğrenciler, çiçekçiden, balıkçıya, manavdan anahtarcıya kadar tüm meslekleri yerinde tanıdı..
Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde eğitim veren Bahçelievler Anaokulu öğrencileri "Şehrimizi Geziyoruz Meslekleri Öğreniyoruz" projesi kapsamında çiçekçiden, balıkçıya, manavdan anahtarcıya kadar tüm meslekleri yerinde tanıdı. Öğretmenleri eşliğinde kentte faaliyet gösteren, çiçekçi, balıkçı, manav, eczacı, anahtar tamircisi ve bir çok yeri gezen minikler esnaf amcalarından meslekler hakkında bilgi aldılar. Bir takım sorularda soran minikler eğlenerek öğrenmenin tadını aldılar ve çok mutlu oldukları görüldü. - BİLECİK
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:14 Kaynak: İHA
Son Dakika! Kaşıkçı Cinayetinde Kan Donduran Rapor! 32 Porsiyon Pişmemiş Et Sipariş Edilmiş
CHP'nin Adayına "AK Parti'ye Oy Vermem" Diyen Rizeli Teyze, Kararını Değiştirdi
Enerji Devi, Yüksel Enerji Konkordato İlan Etti
THY, "İstanbul Havalimanı'na Ortak Oluyor" İddialarını Yalanladı