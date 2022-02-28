GELECEĞİN CEZERİ'LERİ ATIK MADDELERDEN ROBOT ÜRETİYOR - Son Dakika

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Robotik Kodlama atölyelerinde çocuklar geleceğin teknolojisini öğreniyor. Çocukların bilişim araçlarını doğru, güvenli ve etkin kullanmalarını sağlamak, potansiyellerini ortaya çıkarmak ve yeni bir üretim gerçekleştirmelerine imkan tanımak amacıyla Robotik Kodlama atölyelerinde eğitimler devam ediyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, atölyelerinde öğrencilerin motor becerilerinin hızlandırılması, mekanik konuda bilişsel alanlara daha yatkın olmaları, parçalardan bütüne gitme yeteneklerini ön plana çıkarmaları, üretkenliklerini geliştirmeleri ve takım çalışmasını öğrenmeleri sağlıyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde öğrenciler, üç boyutlu yazıcı, yapay zeka ve robotik kodlama konularında eğitimler alıyor. Öğrenciler, 1100'lü yıllarda Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşamış bilim insanı ve Ortaçağ'ın en büyük mühendislerinden biri, ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilen Cezeri'yi örnek alıyor.

ATIK MALZEMELER DEĞERLENDİRİLİYOR

Öğrenciler, atölyede öğrendikleri ile atık malzemelerden çeşitli ürünler ortaya çıkarıyor. Atölyede eğitim gören Zeynep Deren Çetinkaya (10), eğitmenlerinden öğrendikleri ile atık malzemelerden robot yapmayı öğrendiğini söyledi. Çetinkaya, robotik kodlama atölyesini çok sevdiğini ve gelecekte konuşan robot yapmayı istediğini ifade etti. Berfin Atalay (11) ise evden topladığı atık malzemeleri atölyeye getirerek eğitmeni eşliğinde çeşitli ürünler ortaya çıkardığını söyleyerek, ailesinin çalışmalarını çok beğendiğini bunun da kendisini çok motive ettiğini kaydetti.

Rüzgar Yavuzkılıç (10), atölyede birçok program kullanmayı öğrendiğini ve bunlarla çeşitli ürünler ortaya çıkardığını anlattı. Yavuzkılıç, gelecekte insan yaşamını kolaylaştıracak uygulamalar geliştirmek istediğini belirtti.