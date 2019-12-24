Geleceğin 'çocuk gelişimcileri' Acıpayam MYO'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Geleceğin 'çocuk gelişimcileri' Acıpayam MYO'da - Son Dakika

Geleceğin 'çocuk gelişimcileri' Acıpayam MYO'da

6 saat önce

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Çameli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğrencileri, PAÜ Acıpayam Meslek Yüksekokulunu (Acıpayam MYO) ziyaret ederek Çocuk Gelişimi Programı hakkında öğretim elemanlardan bilgi aldı.

Geleceğin 'çocuk gelişimcileri' Acıpayam MYO'da, System.String[]

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Çameli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğrencileri, PAÜ Acıpayam Meslek Yüksekokulunu (Acıpayam MYO) ziyaret ederek Çocuk Gelişimi Programı hakkında öğretim elemanlardan bilgi aldı.


Geleceğin çocuk gelişimcileri, öğretmenleri Duygu Kurhan ile Bayram Taş ve alan şefi Ayşe Çalışkan öncülüğünde Acıpayam MYO kütüphanesinde, çocuk gelişimi konusunda yazılmış basılı kaynakları inceleyip, çocuk gelişimi ile ilgili uygulamalı eğitim yapılan salonları gezdiler. Ziyaret sırasında, Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Nisan Cansu Ertan, öğrencilere Acıpayam MYO, Çocuk Gelişimi Programı ve meslekle ilgili bilgiler verdi. Öğrenciler, mesleğe dair merak ettiği konuları öğretim elemanlarına sorarken ziyaret, günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - DENİZLİ

Pamukkale Üniversitesi, Acıpayam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:16 Kaynak: İHA
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