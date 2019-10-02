Geleceğin dağcıları yetişiyor

Huzur ve güven ortamının sağlanması ve yasaklı bölgelerin turizme kazandırılmasıyla doğa sporlarına olan ilginin arttığı Hakkari'de geleceğin dağcıları yetiştiriliyor.

Etrafında 60'tan fazla yüksek rakımlı zirvenin bulunduğu kentte, son zamanlarda il dışından gelen sporcularında katılımıyla yapılan kaya tırmanışları, dağ bisikleti ve trekking gibi etkinlikler doğa sporlarına olan ilgiyi artırdı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilciliği ile Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği de (CİSİAD), gençlere bu konuda eğitim vermek amacıyla kaya tırmanışı kursu başlattı. Aralarında usta dağcıların da bulunduğu eğitmenler, Merzan Mahallesi'ndeki parkurda doğaseverlere tırmanış sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, güvenlik önlemleri gibi konularda eğitim veriyor.

TDF Hakkari İl Temsilcisi ve CİSAD kurucu üyesi Naci Ertunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda kentte doğa sporlarıyla ilgili birçok etkinlik düzenlendiğini söyledi. Hakkari'nin dağcılık sporuna en elverişli bölgelerden biri olduğunu belirten Ertunç, başarılı dağcıların yetişmesine katkı sunmak amacıyla kaya tırmanışı eğitimlerine başladıklarını aktardı.

Coğrafik özellikleriyle Hakkari'nin "Türkiye'nin Alpleri" olarak nitelendirildiğini bildiren Ertunç, şöyle konuştu:

"Burası dağlık bir bölge. Hakkari, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca'da 60'dan fazla zirvenin bulunduğu dağlar var. Bölge dağcılık, kış sporları, rafting, paraşüt gibi sporlara çok elverişli. Çok zor bir faaliyet olan dağcılığı Hakkari'de geliştirmemiz gerekiyor. Elimizden geldiği kadar bu sporu bizden sonraki nesillerle daha ileri seviyelere yükseltmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda Hakkari'yi tanıtarak turizm potansiyelini de artırmayı amaçlıyoruz."

2 yıldır kentteki doğa sporları faaliyetlerine katıldığını aktaran Ömer Faruk Aşkan ise doğa sporlarına olan ilginin arttığını dile getirdi. Gençlerin sokakta dolaşmak yerine spor yapmayı tercih ettiğini vurgulayan Aşkan, "Bu spor benimde ilgimi çekti ve iki yıldır içindeyim. İstanbul'da oturmama rağmen gitmek istemiyorum. Burada kalıp sürekli etkinliklere katılmak istiyorum. Umarım bu etkinlikler artar." dedi.

Sporculardan Sevda Biçer de ilin coğrafyasının güzel olduğuna işaret ederek bütün doğaseverlerin ön yargılarını kırarak Hakkari'ye gelmelerini istedi.