Geleceğin diplomatları toplumda kadının yerini tartıştı Hüseyin Yücel : " Her kız çocuğu eşit, özgür ve mutlu olsun"İSTANBUL - Bu yıl "21. Yüzyılda Kadın" temasıyla düzenlenen 5. Genç Diplomatlar Konferansı, 35 şehirden toplamda 120 delegenin katılımıyla gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasında toplumda kadının önemine değinen Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, her kız çocuğun eşit şartlarda, özgür ve mutlu olmasını dilediğini ifade etti.Kadının; toplum, eğitim, iş hayatındaki yerinin ele alındığı 5. Genç Diplomatlar Konferansı "21. Yüzyılda Kadın" temasıyla gerçekleştirildi. Bahçeşehir Koleji'nin Türkiye genelindeki 35 kampüsünden toplamda 120 lise öğrencisinin katıldığı konferansın sonunda öğrenciler, birçok çözüm önerisini içeren bir bildirge hazırladı.Hüseyin Yücel: "Kız çocuklarının okullardaki başarısı, erkek çocuklardan daha da ileridedir"Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Yücel, eğitim alanında geçmişle günümüz arasında bir kıyaslama yaparak şu ifadelerde bulundu: "2000'li yılların başlarında kız çocuklarının okullaşma oranı ciddi anlamda düşüktü. Devlet ve özel sektör tarafından bununla ilgili gerekli kampanyalar düzenlendi. Kapı kapı dolaşılıp anne babalara eğitimin önemi anlatıldı. 2018 yılına baktığımız zaman kız çocukların okullaşma oranı yüzde 100'e yaklaştı. İstatistiksel olarak baktığımızda ise kız çocuklarının okullardaki başarısı erkek çocuklardan daha da ileridedir. Aynı gelişim iş dünyasında da yaşandı. Kurum olarak yaklaşık 12 bin çalışanımız var ve çalışanlarımızın yüzde 75'i kadın. Bunu gururla söylüyorum. Sadece öğretmen bazında değil aynı zamanda üst düzey yönetici anlamında da çalışanlarımızın büyük bir kısmı kadın.""Başarılarınızla kadının gücünü kanıtlayacaksınız"Türkiye'de kadınların her işi yapamayacağı şeklinde bir zihniyetin olduğunu da belirten Yücel, "Bunun aksini söyleyecek her zaman her yerde vermiş olduğum en iyi örnek; fen ve teknoloji lisemizdeki INTEGRA robotik takımımızdır. Burada bulunan öğrencilerimiz olağanüstü şeyler başarıyorlar ve bu takımımızın üyelerinin büyük bir çoğunluğunu kız öğrencilerimiz oluşturuyor. Dolayısıyla ülkemizdeki bu kötü algıyı, zihniyeti sizler değiştireceksiniz. Elde etmiş olduğunuz başarılarla kadının gücünü sizler kanıtlayacaksınız. Bu anlamda sizlere güvenimiz sonsuzdur. Diliyorum ki gerek ülkemizde gerekse dünyamızda doğan her kız çocuğu eşit olsun, özgür olsun ve mutlu olsun" diye konuştu.Prof. Dr. Şirin Karadeniz : "Kadının toplumdaki yerinin daha iyiye gitmesi sizlerle birlikte olacaktır" Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu raporlarına göre bir kadın bir üst kademede eğitim alabilirse, kendi kız çocuğu da kendisinden beş yıl daha fazla okuyabiliyor" diyen Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz, "Bir ülke, tüm kadın vatandaşlarını okutabilirse gayri safi milli hasılasında yüzde 3'lük büyüme sağlıyor. Bu da gösteriyor ki eğitim ekonomiden hiç de farklı değil. Eğitim ve ekonomi birbirlerini etkiliyor. Tepe yöneticisi olarak kadınların oranı yüzde 2. Tepe yönetiminin yüzde 98'i erkeklere ait. Aşağıdan yukarıya çıkacak sizin gibi genç liderlere ihtiyacımız var. Kadının toplumdaki yerinin daha iyiye gitmesi sizlerle birlikte olacaktır" şeklinde konuştu.Özlem Dağ: "Kadın dünya, medeniyet ve ülkemiz demek"Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, "Her zaman çok önemli konulara değiniyorsunuz ama bu yıl seçtiğini tema çok kıymetli; 21'inci yüzyılda kadını konuşacaksınız. Bu, bizim için dünya, medeniyet, ülkemiz demek. Çünkü maalesef kadını konuşurken sorundan bağımsız konuşmak mümkün değil. Bugün bütün ülkelerdeki kadınların sorunlarını, problemlerini konuşacaksınız. Ne mutlu bize çözüm yollarını göstereceksiniz. Hem bu toplantı için hem de daha sonra atılacak adımlar için çok kıymetli. Kadın konusunun sadece kadınların işi olmadığını da siz bize gösteriyorsunuz. Toplumun her kesiminden, her yaştan, her maddi gruptan kadın ve erkekle birlikte bu konuyu konuşmalıyız" diye konuştu.Ekin Şenvardarlı : "Amacımız gençlerin sesini duyurabilmesidir"Konferansın içeriği ile ilgili bilgi veren Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ekin Şenvardarlı ise, "Kızları bilim ve STEM anlamında daha da ön plana çıkarmak adına bu kampanyayı başlattık. Bu etkinlik kapsamında toplum, iş ve eğitim hayatında kadını hep birlikte tartıştık. Amacımız toplumda hep konuşulan konular ile ilgili gençlerin de sesini duyurabilmesidir. İki gün süren etkinliğimizde gelen her grup delege, bir ülkeyi temsil etti. Temsil edilen ülkelerin sorunları, sorunların çözüm yolları ve uygulanan güzel modellerden bahsedildi. Etkinlik sonunda da ortak bir yol bulup, bunun tüm dünyada uygulanabilirliğini gösteren bir bildirge hazırladık. Bunların gençlerin düşüncesinden çıkması bizler için çok önemli" dedi.