Geleceğin doktorları "acil servis"i uzmanlarından dinledi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Geleceğin doktorları 'acil servis'i uzmanlarından dinledi - Son Dakika

Geleceğin doktorları "acil servis"i uzmanlarından dinledi

7 saat önce

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (ATABAT) ve Acil Tıp Uzmanları Derneğinin (ATUDER) destekleriyle 12. Ulusal ATABAT Öğrenci Kongresi düzenlendi.

Geleceğin doktorları

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (ATABAT) ve Acil Tıp Uzmanları Derneğinin (ATUDER) destekleriyle 12. Ulusal ATABAT Öğrenci Kongresi düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, Türkiye'nin çeşitli illerinden tıp fakültesi öğrencileri ile akademisyenler katıldı.

Kongrede, acil tıp alanında uzman akademisyenler, öğrencilere acil serviste çalışma, acil vakalar ve acil hastalara yaklaşım gibi konularda bilimsel sunum yaptı.

Alanında uzman doktorların deneyimlerini paylaştığı kongre, soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tıp fakültesi öğrencilerine, acil servis ile burada çalışmanın önemini anlatmak istediklerini söyledi.

Kongrenin büyük uğraş ve emek sonucu 9 ayda hazırlandığını anlatan Çakır, şunları kaydetti:

"Kongreyle tıp fakültesi öğrencilerimiz gelecekteki mesleklerinde deneyim kazandı. Burada öncelikle acilde bulunmanın ne demek olduğunu anlatmaya, acile gelen bir insandan tepeden tırnağa, saç telinden parmak ucuna kadar sorumlu olmanın bilincini vermeye çalışıyoruz. Acil olaylar ve acil hastalara yaklaşımın önemini vurgulamaya çalışıyoruz. Zaten öğrencilerimiz bu bilinçle geldi. Biz de onların bu olaylara bilimsel gözle bakmalarını sağlamaya çalışıyoruz."

Atatürk Üniversitesi, Acil Servis, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:20 Kaynak: AA
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