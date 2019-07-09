Son Dakika Haberleri: Geleceğin eğitimcilerden hayvan barınağına destek
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Geleceğin eğitimcilerden hayvan barınağına destek

48 dakika önce

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından ilk kez düzenlenen Uluslararası Bakalorya Eğitimci Sertifikası (IBEC) programında, öğretmenler ve öğretmen adayları sokak hayvanları için bir proje geliştirdi.

Geleceğin eğitimcilerden hayvan barınağına destek, System.String[]
Güncel
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından ilk kez düzenlenen Uluslararası Bakalorya Eğitimci Sertifikası (IBEC) programında, öğretmenler ve öğretmen adayları sokak hayvanları için bir proje geliştirdi.

Hayata geçirilen projenin her aşamasında bilgilendirilen katılımcılar, yaptıkları köpek kulübesini canlı yaşamına destek olmak için hayvan barınağına bağışladı. Dünyanın önde gelen üniversitelerinde uygulanan ve öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel esenliğini sağlayacak şekilde tasarlanmış IBEC, HKÜ Eğitim Fakültesi tarafından öğretmen adaylarına ve öğretmenlere uygulamalı olarak anlatılıyor. Öğretmenler de katıldıkları IBEC programıyla, çalıştıkları kurumda öğrencilerini araştıran ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirebilmek için eğitim alıyorlar. Bu kapsamda HKÜ Eğitim Fakültesi tarafından ilki düzenlenen IBEC programı, Gaziantep başta olmak üzere İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirildi. Düzenlenen sertifika programında, Gaziantep grubu sokak hayvanlarını korumak amacıyla bir proje geliştirdi. Katılımcılar "IB ve Sosyal Sorumluluk" dersi kapsamında bir köpek kulübesi yaptı. Öğretmen adayları ve öğretmenler yaptıkları bu projeyle anlamlı bir projeye imza attı.

"Evrensel düzeyde eğitimcilerin olması ülkemiz için önemli"

Uluslararası duyarlılık, bilinç ve küresel farkındalıkları geliştirmek amacıyla düzenlenen 'IB ve Sosyal sorumluluk' dersi kapsamında yapılan köpek kulübesi, IBEC eğitimini veren akademisyenler tarafından da büyük beğeni aldı. Projenin altı aylık bir süreç olduğunu söyleyen projeden sorumlu, HKÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Gülfem Muşlu Kaygısız, "Ulusal ve yerel müfredatların çoğunun gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde hazırlanan programa katılanlar altı aylık bir eğitimden geçecek. İlkini düzenlediğimiz bu sertifika kapsamında, katılımcılar bence çok anlamlı bir projeye imza attı. Gaziantep, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen bu programda katılımcıların güzel bir ilgisi var. Evrensel düzeyde eğitimcilerin olması ülkemiz için çok önemli. Bu sayede eğitimcilerimiz, ilgili ve duyarlı öğrenciler yetiştirmeyi hedef kılıyorlar. Yapılan bu sertifika programlarıyla eğitimcilerin, öğrencilerin sorumluluklarının farkına vardırıp buna benzer sosyal ve anlamlı projeler hayata geçirmelerini temenni ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:45 Kaynak: İHA
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