Geleceğin ekonomistlerinden DÜNYA’ya ziyaret
14 dakika önce
Arel Üniversitesi Ekonomi ve Finans Kulübü öğrencileri, DÜNYA'yı ziyaret etti.
Arel Üniversitesi Ekonomi
ve Finans Kulübü öğrencileri, DÜNYA'yı ziyaret etti. Dünya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent
ve Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Kösem'in ağırladığı öğrenciler, medyadan eğitime uzanan keyifli sohbet gerçekleştirirken, gazetenin çalışma ortamını görme fırsatı buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:33
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