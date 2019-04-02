Son Dakika Haberleri: Geleceğin ekonomistlerinden DÜNYA’ya ziyaret

Geleceğin ekonomistlerinden DÜNYA’ya ziyaret

14 dakika önce

Arel Üniversitesi Ekonomi ve Finans Kulübü öğrencileri, DÜNYA'yı ziyaret etti.

Geleceğin ekonomistlerinden DÜNYA’ya ziyaret, System.String[]
Arel Üniversitesi Ekonomi ve Finans Kulübü öğrencileri, DÜNYA'yı ziyaret etti. Dünya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent ve Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Kösem'in ağırladığı öğrenciler, medyadan eğitime uzanan keyifli sohbet gerçekleştirirken, gazetenin çalışma ortamını görme fırsatı buldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:33 

Ekonomi
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