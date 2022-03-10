"Geleceğin Ekranı Zirvesi" gerçekleştirildi - Son Dakika

Netflix, Habitat Derneği ve ICC Türkiye (Milletlerarası Ticaret Odası) iş birliğiyle hayata geçirilen "Geleceğin Ekranı Zirvesi" HAN Spaces'de yapıldı.

Etkinliğe katılan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, dijitalleşme karşısında bireyleri korumayı amaçlayan "Geleceğin Ekranı" projesinin değerli bir çalışma olduğunu söyledi.

Şahin, dijitalleşmenin her alanda hızlıca yayıldığına dikkati çekerek, "Dijital okuryazarlık kavramının toplum geneline yayılmasını ve genç nesillere bilinçli içerik tüketim alışkanlıkları kazandırmayı hedefleyen projeyi hayata geçiren ICC Türkiye, Habitat Derneği ve Netflix'e şükranlarımı sunuyorum. Karasal ile başlayan yayıncılık alanı, internetle bambaşka bir noktaya ulaştı, akıllı cihazlar ve dijital argümanlarla zirveye çıktı. Artık bambaşka bir yayıncılık dünyasıyla karşı karşıyayız. Her birimizin cebinde adeta birer canlı yayın aracı veya televizyon var. Geleneksel yayıncılık yapan kuruluşlar artık kendilerini çağa uydurarak dijital alanda boy gösteriyor." dedi.

"Dijital okuryazarlığı çok önemsiyoruz"

Dijital evrenin olumlu yanlarının yanı sıra belli risklerinin de bulunduğunun altını çizen Şahin, şu bilgileri verdi:

"Dijital tehlike ve tehditlere karşı özellikle çocuk ve gençlerimizi muhafaza etmek zorundayız. Medya okuryazarlığı alanında otorite olan Üst Kurulumuz, Milli Eğitim müfredatında var olan bu dersin içeriğini, dijital okuryazarlık unsurlarının eklenmesiyle güncellemektedir. Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer Beyefendi ile yakın zamanda yaptığımız görüşmede de bu konuyu istişare ettik. Kendilerine verdikleri destekler için huzurlarınızda teşekkürlerimi iletiyorum. Dijital okuryazarlığı çok önemsiyoruz. Bu toplantının amacıyla RTÜK'ün amacı aynıdır. Böylesi bir toplantının kamunun dışında düşünülmesi ve hayata geçirilmesi son derece önemlidir."

Ebubekir Şahin, RTÜK'ün dijitalleşmenin karşısında olmadığının altını çizerek, geleneksel radyo ve televizyonlara, yeni tarz yayıncılığa ayak uydurmaları tavsiyesinde bulundu.

RTÜK'ün Netflix'in de içinde bulduğu uluslararası dijital yayıncılarla iş birliği içinde çalışmalarını tamamladığını vurgulayan Şahin, "Bugün, yerli ve yabancı, kısaca seç-izle platformu diyebileceğimiz 37 farklı yayın kuruluşu lisanslarını alarak rahatça yayınlarını gerçekleştirmektedir." ifadesini kullandı.

"Dijital dünyanın güç kazanması, içerik tüketim alışkanlıklarına yön veriyor"

Netflix Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili, dijitalleşmenin getirdiği fırsatlardan yararlanmanın, bu alanda bilinçli tüketici olmakla mümkün olabileceğini belirterek, "Geleceğin Ekranı projesinde özellikle çocuklarımızın eğitiminde ve gelişiminde söz sahibi olan ebeveyn ve öğretmenlerimize odaklanmayı istedik. Dijital okuryazarlık ve dijital ebeveynlik anlayışının toplum geneline yayılmasını hedefledik." diye konuştu.

Genç nesillerin bilinçli içerik tüketimi alışkanlığı kazanmasını ve bu alışkanlığı hayatının her dönemine yaymasını da hedeflediklerini aktaran Mavili, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijital dünyanın güç kazanması, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de içerik tüketim alışkanlıklarına yön veriyor. Böyle bir dönemde, dijital okuryazarlık ve dijital ebeveynlik bilincinin toplum geneline yayılmasını ve çocuklarımızın bu bilinçle yetişmesini önemli buluyoruz. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz 'Geleceğin Ekranı Projesi', kısa sürede Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmen, ebeveyn ve dinleyicilere ulaştı. Proje kapsamında hem katılımcıların görüşlerini dinleme hem de onları dijital dünyaya dair en güncel bilgi, uygulama ve araçlarla buluşturma şansını yakaladık. Netflix olarak başta akıllı işaretler ve ebeveyn kontrolleri olmak üzere, ailelerin çocukları için en doğru tercihleri yapmasını kolaylaştıran araçlar sunuyoruz. Çocuklarımızın geleceği açısından büyük önem taşıyan bu konuda, üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."

"Gençlik, en büyük sermayemizdir"

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da akıllı teknolojik araçların çocuklar ve gençler tarafından etkin şekilde kullanıldığına dikkati çekerek, güvenli internet sağlanmasının gerekliliğini vurguladı.

Ebeveynlerin, çocukları tarafından dijital ekranların güvenli ve etkili kullanmasını önemsediğini kaydeden Hazır, "Habitat Derneği olarak Netflix ve ICC Türkiye ile hayata geçirdiğimiz 'Geleceğin Ekranı Projesi'nde dijital vatandaşlık, dijital ebeveynlik, dijital güvenlik ve dijital hukuk gibi kavramları tüm yönleriyle hedef kitlemiz olan öğretmen ve ebeveynlere aktarma fırsatı yakaladık." değerlendirmesinde bulundu.

ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Mazhar Basmacı ise teknolojiyi doğru kullanmanın önemine değinerek, "Gençlik, en büyük sermayemizdir. Teknolojiyi doğru kullanmak ve anlamak için dijital okuryazarlığın yanı sıra güvenlik konusunda, toplum nezdinde farkındalığı artıracak projeler de önem kazanıyor. Siber güvenlik yalnızca teknik bir meseleden ibaret değil. Siber alemden güven içinde faydalanmanın yolu, bu alandaki okuryazarlığı ve toplumsal bilinci arttırmaktan geçiyor." dedi.

61 ilden bine yakın öğretmen ve ebeveyn eğitimlere katıldı

Geleceğin Ekranı Projesinde, bugüne kadar 61 ilden bine yakın öğretmen ve ebeveyn, uzman akademisyenler eşliğinde düzenlenen interaktif eğitim programlarına katıldı.

Eğitimlerde, hızla gelişen dijital ekosistemde ailenin rolü, dijital güvenlik araçları ve çocuklara bilinçli ekran tüketimi alışkanlıklarının küçük yaşta kazandırılması başta olmak üzere, dijital okuryazarlık kavramı farklı boyutlarıyla ele alındı.

Proje kapsamında yayınlanan Geleceğin Ekranı podcasti ise akademisyenlerin ve farklı alanlardan uzmanların katılımıyla dijital okuryazarlık ve ebeveynlik bilincinin daha da yaygınlaştırılmasında önemli rol üstlendi.

Zirvede, akademisyen yazar Elif Posos Devrani moderatörlüğünde UNICEF Türkiye İletişim Başkanı Sema Hosta ve Netflix Türkiye İletişim Müdürü Artanç Savaş'ın katılımıyla dijital okuryazarlık ve aile-çocuk çalışmaları kapsamında bir panel de düzenlendi.