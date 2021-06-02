'Geleceğin En İyi Dijital İnovasyonu Ödülü' yarışmasında Türkiye finale kaldı - Son Dakika

'Geleceğin En İyi Dijital İnovasyonu Ödülü' yarışmasında Türkiye finale kaldı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, eğitim platformu 'Doğa'm Evimde' ile dünya çapında 120'den fazla başvuru alınan '2021 En İyi Geleceğin Dijital İnovasyon Ödülü' yarışmasında 23 finalistten biri oldu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, eğitim platformu 'Doğa'm Evimde' ile dünya çapında 120'den fazla başvuru alınan '2021 En İyi Geleceğin Dijital İnovasyon Ödülü' yarışmasında 23 finalistten biri oldu.

TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak

Veri analiz kuruluşu IDC tarafından ABD'de düzenlenen 2021 Best of Future of Digital Innovation Award 2021- Geleceğin En İyi Dijital İnovasyon Ödülü yarışmasında İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, eğitim platformu 'Doğa'm Evimde' ile finalist oldu.

Doğa'm Evimde platformu, geçen günlerde CIO Ödülleri ve IDC Türkiye Ödülü'nü almıştı.

BU GURUR TÜRKİYE'NİN, BÜTÜN EĞİTİM SEKTÖRÜNÜN

İTÜ ETA Vakfı Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, IDC Küresel ödüllerindeki finalistliği gururla değerlendirdi. Özeren, "Yaklaşık bir buçuk yıldır, yaşam koşullarımızı, ticareti, eğitimi, turizmi pandemi belirliyor. Bütün insanlığın aldığı en önemli ders, bu süreçte karşımızda duruyor; Bilim ve teknolojik gelişimin önemi! Bu alanda, ihtiyaçlar zorunluluğa dönüştü. Amerika, Avrupa'nın dev ülkeleri, deyim yerindeyse sınıfta kaldı. Türkiye gerek altyapı gerekse içerik dönüşümünde, en gelişmiş görünen ülkelerden önde olduğunu gösterdi" diye konuştu.

Özeren sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji olarak bunu bir adım daha öteye taşıdık. Tamamlayıcı eğitim unsurlarımız ile hem uzaktan hem hibrit eğitim süreçlerini yüksek verimlilik ile gerçekleştirdik. Doğa'm Evimde platformu, e-doğa ve m-doğa uygularımız ile fark yarattık. Kurumumuzda CIO görevini dirayetle yürüten Hakan İnanır ve ekibini ayrıca kutlamak isterim. Eğitimdeki öncü anlayışımız, ödüllerle tescillendi. Küresel ölçekte verilen değeri görmek de guru verici. Ama bu gurur sadece bizim değil, tüm eğitim sektörümüzün gururudur."

ÖDÜL AÇIKLAMASI 14 HAZİRAN'DA

IDC "2021 En İyi Geleceğin Dijital İnovasyon Ödülü" sahipleri 14 Haziran'da açıklanacağı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yarışma, küresel ölçekte gerçekleşiyor. Katılımcılar, 2 özel ödül ve 5 kategoride yarışıyor. Ayrıca kazanan kuruluşların, Ağustos 2021'de yapılması planlanan Sanal-Dijital Yeniliklerin Geleceği Zirvesi'ne de davet edileceği söylendi.


İstanbul Teknik Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri, Doğa Koleji, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Geleceğin En İyi Dijital İnovasyonu Ödülü' yarışmasında Türkiye finale kaldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

11:16 TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor 11:05 Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı 11:04 Tıp merkezinin önünde bırakılan aracın içinde başından vurulmuş halde bir şahıs bulundu 11:03 Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! 10:59 Asma kattan düştü, telefonla konuşmayı sürdürdü! O anlar kamerada 10:54 Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu 10:43 Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in takımın başına geçmemesini sağlayacak formülü buldu 10:43 Mustafa Cengiz'in formülü, Fatih Terim'in takımın başına geçmesini engelleyecek 10:35 Trafik sigortasında 'İyi sürücüye düşük fiyat' uygulaması geliyor 10:30 Dolar rekor kırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81'i buldu 10:17 "İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi 10:12 Rasim Ozan'dan, eşi Nagehan Alçı ile tartışan Ümit Kocasakal için şok ifadeler: Bunlar bizim köpeğimiz
TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi
11:16
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu
11:12
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak
11:11
Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor
11:07
Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı
11:05
Tıp merkezinin önünde bırakılan aracın içinde başından vurulmuş halde bir şahıs bulundu
11:04
Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!
11:03
Asma kattan düştü, telefonla konuşmayı sürdürdü! O anlar kamerada
10:59
Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu
10:54
Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in takımın başına geçmemesini sağlayacak formülü buldu
10:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 11:23:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Geleceğin En İyi Dijital İnovasyonu Ödülü' yarışmasında Türkiye finale kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]