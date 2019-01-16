Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri 21-24 Şubat'ta Fuar İzmir'de!

Hayal Et, Parçası Ol, İşini Geleceğe Taşı

Teknolojinin gücünü üretime taşıyan yenilikçi çözümler, fuar kapsamında 8 ayrı kategoride ziyaretçilere tanıtılacak.

FIT'19, üretimden dağıtıma tüm endüstriyel süreçlerde üreticinin ihtiyaç duyduğu çözümleri tek çatı altında sunuyor.

Fuar, "Hayal Et, Parçası Ol, İşini Geleceğe Taşı" söylemi ile hem Türkiye'deki teknolojik hayal gücünü harekete geçirmeyi hem de üreticinin uluslararası rekabet gücünü yükselterek sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmayı hedefliyor.

Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı, geçtiğimiz yıl 152 katılımcı firmaya ev sahipliği yaptı ve 20 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı.

FIT'19, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla fuar alanında özel bir ada kuruyor. Kadın girişimciler tarafından kurulan ya da kadın ortaklı firmalara, Kadın Girişimciler Adası'nda 20 metrekare stant alanı ücretsiz olarak sunuluyor.

Endüstrinin kalbi, 21-24 Şubat'ta İzmir'de atacak. Otomasyondan elektrik-elektronik ve enerjiye, hidrolikten bina otomasyonu ve metal işlemeye kadar pek çok alanda ziyaretçilere, sektörlerindeki en son ürün ve hizmetleri bir arada görme ve değerlendirme olanağı sunan FIT'19-Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı (Future Industrial Technologies Fair '19), 21 Şubat'ta Fuar İzmir'dekapılarını açıyor.

Tek çatı altında 8 ayrı endüstriyel fuarı birleştiren FIT '19 kapsamında; Otomasyon, Elektrik Elektronik ve Enerji, Hidrolik-Pnömatik, Bina Otomasyonu ve Zayıf Akım Sistemleri, Makina, Kaynak Teknolojileri, Yüzey İşlem Teknolojilerive Taşıma, Kaldırma ve İstifleme Sistemleri fuarları katılımcılarına potansiyel müşterileriyle tanışma fırsatı sunacak.

Melis Üstün Hanay: "Türkiye sanayisi için geleceği gerçeğe dönüştürme zamanı"

Geçtiğimiz yıl başlattıkları Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı ile İstanbul'da sınırlanan sektör buluşmalarına dinamizm kazandıran Bileşim Fuarcılık, bu yıl sanayi alanındaki teknolojik gelişmeleri bir kez daha İzmir'den ülkenin dört bir yanına taşımayı hedefliyor.

Bileşim Fuarcılık Genel Müdürü Melis Üstün Hanay, Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı'nın arkasındaki fikir altyapısını şöyle açıklıyor: "Sürdürülebilir büyümenin ön koşulu, teknolojik atılımların öncelikle üreticilerimiz tarafından benimsenip uygulanması.Artık mekanik üretim araçlarının akıllı teknolojiler olmadan yetersiz ve verimsiz kaldığı bir çağdayız. Fiziksel dünya ile sanal dünyayı iç içe geçirerek bildiğimiz her şeyi değiştireceği öngörülen Web 3.0 hayatımıza girmek üzere. Yetişmiş insan kaynağımızı, yeni teknolojileri kullanarak sektöre özel endüstriyel çözümler üretmeye yönelik motive etmemiz şart. Hayal etmeden geleceğin endüstrisini kuramayız. Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı yerli organizasyonu olan Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı'nı tam da bu yüzden önemsiyoruz. 'Hayal Et, Parçası Ol, İşini Geleceğe Taşı' yaklaşımını öneriyor, katılımcı ve ziyaretçilerimizi bu amaçla bir araya getiriyoruz. Bugün artık Türkiye sanayisi için geleceği gerçeğe dönüştürme zamanı."

Melis Üstün Hanay: "Fuarcılık sektörü olarak misyonumuz, sanayinin kaldıracı olan beyin gücümüz ile vizyoner üreticilerimizi en verimli ve işlevsel şekilde buluşturmak"

Üstün Hanay, bu fuar ile üstlendikleri misyonu ise şöyle özetliyor: "Geçtiğimiz yıl fuarımızda farklı sektörlerden 152 katılımcı firma ve 20 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi ağırladık. Online randevu sistemimiz sayesinde nitelikli B2B buluşmalar organize ederek verimli iş birliklerinin kurulmasına katkıda bulunduk. Fuarcılık sektörü olarak bizim misyonumuz, iki tarafı en verimli ve işlevsel şekilde buluşturmak.Sanayinin kaldıracı olan beyin gücü ile vizyoner üreticilerimizi doğru bir platformda bir araya getirmenin gururunu yaşıyoruz. İstanbul'un karmaşasından uzak, çok daha konforlu ve Türkiye'nin her yerinden zahmetsizce erişilebilen bir fuar alanında bulunmamız da en önemli avantajlarımızdan biri. Fuarımızın bu yıl da tüm katılımcı firmalara maksimum görünürlük sağlayacağını ve ziyaretçilerimize ufuk açan çözümler sunacağını şimdiden söyleyebiliriz."

Kadın girişimcilere ücretsiz stant alanı

FIT'19, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla fuar alanında özel bir ada kuruyor. Kadın girişimciler tarafından kurulan ya da kadın ortaklı firmalara, Kadın Girişimciler Adası'nda 20 metrekare stant alanı ücretsiz olarak sunuluyor.

21-24 Şubattarihleri arasında saat 10.00'dan itibarenziyaret edilebilecek FIT '19-Geleceğin Teknolojileri Fuarı, Ege Bölgesi'ndeki en büyük ve en kapsamlı fuar kompleksi olan Fuar İzmir'de düzenlenecek