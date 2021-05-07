Geleceğin futbol yıldızı olmak isteyen 16 yaşındaki gencin hayallerini İsrail askerleri söndürdü

Henüz 16 yaşında olan Avde, bu baskın dalgası sırasında yaşadığı Nablus'a bağlı Odala kentinde İsrail askerlerince gerçek mermiyle açılan ateşte şehit oldu. İyi bir futbol oyuncusu olan Avde, dünyaca ünlü bir futbolcu olmayı hayal ediyordu. Bu hayalini gerçekleştirmek için de Nablus'taki bir futbol akademisine kaydolmuştu.

TAM BİR FUTBOL AŞIĞIYDI

Ürdün ve Türkiye'de düzenlenen birçok futbol turnuvasına katılan Avde'nin hayali, uluslararası insan hakları kuruluşuna göre hiçbir gerekçe olmaksızın İsrail askerlerince yok edildi. Baba Yusuf Avde yaptığı açıklamada, "Said geçen ay Türkiye'de düzenlenen bir şampiyonaya, ondan önce de Ürdün'de düzenlenen başka bir turnuvaya katılmıştı. Futbol aşığıydı" dedi.

Said Avde'den geriye bu fotoğraf kaldı

ŞAMPİYONAYA KATILMAYA HAZIRLANIYORDU

Oğlunun İsrail askerlerince soğukkanlılıkla şehit edildiğine dikkati çeken acılı baba, "Oğlum önümüzdeki ay Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenmesi planlanan bir Arap şampiyonasına katılmaya hazırlanıyordu ama onu öldürdüler" ifadelerini kullandı.

"İLK BAŞTA İNANAMADIM"

Baba Avde, oğlunun şehadet haberine inanamadığını dile getirerek, "Şehadet haberi bizim için çok büyüktü. İlk başta inanamadım. Ancak bu takdiri ilahiydi" diye konuştu.

"OĞLUMU YARGISIZ İNFAZ ETTİLER"

Avde, büyük bir hüzün ve acıyla İsrail askerlerinin acımasızlığına vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Oğlumu yargısız infaz ettiler. Said o silahlarla donatılmış olanlar için nasıl bir tehdit teşkil ediyordu ki soğukkanlılıkla onu öldürdüler? Aynı zamanda ilk yardım ekiplerinin kendisine ulaşmasını da engellediler."