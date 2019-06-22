Son Dakika Haberleri: Geleceğin futbolcuları buluştu
Son Dakika Spor Haber

Geleceğin futbolcuları buluştu

1 saat önce

Karabük'te, Altınordu Futbol Okulları turnuvası yapıldı.

Karabük'te, Altınordu Futbol Okulları turnuvası yapıldı.
Safranbolu sentetik sahasında yapılan turnuvaya çeşitli yaş gruplarından 250 öğrenci katıldı.
Altınordu Futbol Okulları Karabük sorumlusu Cumhur Onkardeşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvaya Ankara, Eskişehir, Bartın ve Zonguldak'taki futbol okullarının öğrencilerinin geldiğini söyledi.
Çocukların kaynaşması için şenlik havasında bir turnuva yaptıklarını belirten Onkardeşler, "Biz çocuklara kitap okuma ödevleri veriyoruz. Okudukları kitapların özetlerini istiyoruz. Çocuklar antrenmana 15 dakika önce geliyorlar ve kitap okuyorlar. Kitap okuduktan sonra antrenmana başlıyorlar. Resim ödevleri veriyoruz. Çocuklarımızın tırnak kontrolünü yapıyoruz. Yeme içmelerini takip ediyoruz. Ders notlarını takip ediyoruz." dedi.
Onkardeşler, Altınordu'nun "İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu" ilkesi olduğunu ifade ederek, "Bizde futbolculuk üçüncü planda. Zaten iyi birey ve vatandaş olduktan sonra kişinin futbolculuğu da iyi olur. Futbolcu olmasa bile iyi bir vatandaş olur. Bizim çabamız çocuklara bilinçli spor yaptırmak." diye konuştu.
Geleceğin futbolcuları buluştu
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:46 Kaynak: AA
Karabük, Futbol, Altınordu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nuri Şahin'den derbi itirafı: Keşke oynasaydım diyebilirim Tümer Metin-Gamze Topuz çiftinden örnek davranış! Oyuncu Şilan Makal, futbolcu Şener Özbayraklı ile aşk yaşadıklarını itiraf etti Robben kararını verdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 11:14:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geleceğin futbolcuları buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]