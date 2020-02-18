Geleceğin futbolcuları Büyükşehir Belediyesi futbol kurslarında yetişiyor

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde açılan futbol kurslarında geleceğin futbolcuları yetiştiriliyor.



Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde açılan kurslarda çocuklar eğitim görmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kurulan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde, futbol kurslarına kayıt yapan 6-16 yaş arası yaklaşık 400 öğrenci eğitim görüyor. Büyükşehir Belediyesi Sümerpark Ortak Yaşam Alanı, Talaytepe spor tesisleri ve 500 evler spor tesislerinde eğitim gören çocuklara 10 futbol antrenörü eşlik ediyor.



Büyükşehir Belediyesi futbol kursunda eğitim gören çocuklar, verilen eğitimler ve gösterilen ilgiden dolayı Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. - DİYARBAKIR