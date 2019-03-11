Son Dakika Haberleri: Geleceğin Futbolcuları Hacılar'da Yetişiyor

Geleceğin Futbolcuları Hacılar'da Yetişiyor

47 dakika önce

Hacılar Belediye Başkan Vekili ve Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan, Hacılar Erciyesspor Futbol Okulu'nu ziyaret etti.

Geleceğin Futbolcuları Hacılar'da Yetişiyor, System.String[]
Hacılar Belediye Başkan Vekili ve Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan, Hacılar Erciyesspor Futbol Okulu'nu ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve Meclis Üyeleri ile birlikte Hacılar Erciyesspor Futbol Okulu'nu ziyaret eden Hacılar Belediye Başkanvekili ve Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan, çalışmalar hakkında Antrenör Selçuk Gücer'den bilgi aldı. İlçede sporun gelişmesi, gençlerin spora yönelmesi ve amatör kulüplerinin devamlılığı için her türlü desteği sağladıklarını ifade eden Özdoğan sözlerine şöyle devam etti;

"İlçemizi ülkemiz genelinde temsil edebilecek profesyonel sporcuların yetişmesini sağlamak ve gençlerimize spor ahlakı, centilmenlik ve karakter kazandırabilmek amacıyla, Hacılar Belediyesi olarak tüm spor kulüplerimize, gençlerimize ve sporcularımıza her zaman destek oluyoruz. Olmaya da devam edeceğiz. Ben buradan sporcularımıza, kulüp yöneticilerimize ve antrenörlerimize başarılar diliyorum."

Çalışmalar hakkında bilgi veren Antrenör Selçuk Gücer ise; "Belediyemizin destekleri ile hafta içi ve hafta sonu gruplar halinde düzenlenen ve 6 ile 15 yaş grubundan yaklaşık 90 çocuğun katıldığı futbol okulumuz sayesinde, çocuklarımıza sporu sevdirmeyi ve sporcu yetiştirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:55 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Futbol, Hacılar, Spor
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