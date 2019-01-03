Geleceğin Futbolcuları Yeteneklerini Sergiledi

Meriç'te geleceğin futbolcularını keşfetmek ve yetenekli sporcuların geliştirilmesi amacıyla "Meriç Yeteneklerini Arıyor" projesini başlatıldı.

Meriç'te geleceğin futbolcularını keşfetmek ve yetenekli sporcuların geliştirilmesi amacıyla "Meriç Yeteneklerini Arıyor" projesini başlatıldı.



Meriç Kaymakamlığı himayesinde Meriç Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında yaş ve yeteneklerine göre gruplandırılan genç sporcular futbol antrenörleri eşliğinde antrenman yapıyor.



İlçe merkezi ve köylerden gelen çocuklar, yeteneklerini sergileyerek geleceğin futbolcuları olmak istiyor.



Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, genç sporcuların yeteneklerini ortaya çıkarmak için önemli bir proje başlatıldığını belirtti.



Güngör, öğrencilerin farkında varamadıkları yeteneklerini ortaya çıkarmayı ve geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.



Kaymakamlık olarak öğrencilerin spor alanında gelişmesine önem verdiklerini vurgulayan Güngör, sözlerini şöyle tamamladı:



"İlçemizde keşfedilmeyi bekleyen genç yetenekler var. 'Meriç Yeteneklerini Arıyor' eğitimin tüm taraflarını kapsayacak şekilde okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrencilere yönelik çalışmaları içermektedir. Projeyle amacımız bireylerin farkına varamadıkları yeteneklerini ortaya çıkarmak, yeteneğinin farkına vardığı halde bu yeteneğini geliştirme imkanı bulamayan öğrencilerimize bu ortamı sağlamaktır. Böylece çocuklarımız hem okul derslerinden geri kalmayacak hem de boş zamanlarını spor aktivitesiyle kaliteli geçirmiş olacaktır."

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