"Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu" çevrim içi düzenledi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Firmaları ve girişimcileri dijital dünyaya hazırlıyoruz. Bu kapsamda, KOBİ'leri dijital ortama taşımak ve teknolojik altyapılarını geliştirmek için projeler üretiyoruz." dedi.

Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu (G3 Forum) bu yıl "Oyuna Gel, icat Çıkar!" temasıyla TOBB, Habitat Derneği ve GEN Türkiye ev sahipliğinde çevrim içi düzenlendi.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, söz konusu forumun Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliği olduğunu vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının pek çok sıkıntının yanı sıra yeni fırsatlar da getirdiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, on yıllar alacak teknolojik dönüşümün 1 yılda yaşandığını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, dijitalleşme ve e-ticaretin, tüm dünyada öne çıktığına dikkati çekerek, "Yabancı basında ilginç bir yazı okudum. Buna göre, dijital medyanın, reklam pastasındaki payı, yüzde 51'i geçmiş. Yani hem görsel hem de yazılı, tüm geleneksel medyayı geçmiş. Reklam pastasının nasıl dağıldığı çok önemli. Zira orası, tüketici davranışlarının da aynası. Demek ki tüketiciler de artık sanal ortama kaymakta ve bu süreç artarak sürmekte. O halde üreticilerin ve girişimcilerin de orada olması gerekmekte." diye konuştu.

Türkiye'de e-ticaret hacminin, geçen yılın ilk 6 ayında yüzde 64 arttığını aktaran Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"E-ticaret, geleneksel ticaretten neredeyse 4 kat daha hızlı büyümüş durumda. Eskiden e-ticaretin genel ticaret içindeki oranı yüzde 8 idi. Şimdilerdeyse bu oran yüzde 14'e ulaştı ve daha da büyümeye devam ediyor. Dünyaya baktığımızda da hızla büyüyen şirketlerin tamamı, e-ticaret yolunu seçiyor. TOBB olarak, özel sektörün dijitalleşmesini ve yeni nesil girişimciliğin gelişmesini hedefliyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Firmaları ve girişimcileri, dijital dünyaya hazırlıyoruz. Bu kapsamda, KOBİ'leri dijital ortama taşımak ve teknolojik altyapılarını geliştirmek için projeler üretiyoruz."

"İnternette Hayat Kolay projesini başlatıyoruz"

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak büyük firmalarla dijital dünyaya yönelik hayata geçirdikleri ve üzerinde çalıştıkları projelere değinerek, "Türk Telekom ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığında İnternette Hayat Kolay projesini başlatıyoruz. E-ticaret ve finansal okuryazarlık alanlarında kadın girişimcilerimize eğitimler veriyoruz. Türkiye'de, yurt dışındaki girişimleri sadece izleyen değil, dünyaya açılan girişimlere ev sahipliği yapan bir ekosistem kurulmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Yenilikçi fikirleriyle oyun dünyasına katkı sunmak isteyen girişimcilerin, devlet desteklerinden yararlanabilmesi konusunda bilgilendirmeler yaptıklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Oyun sektörünün sorunlarını dile getiriyoruz. Zira, oyun konusunun giderek daha önemli hale geldiğini de görüyoruz." ifadesini kullandı.

"Mobil oyun sektörü 175 milyar dolara ulaştı"

Hisarcıklıoğlu, mobil oyun sektörü pazar büyüklüğünün 175 milyar dolara ulaştığını belirterek, bu kapsamda etkinliğin ana temasının "Oyuna Gel, icat Çıkar!" olarak belirlenmesinin çok doğru ve yerinde olduğunu dile getirdi.

Dünyanın en çok indirilen uygulamalar içerisinde mobil oyunların birinci sırada yer aldığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye girişimcilik ekosisteminde de en çok yeni girişim kurulan, en fazla yatırım alan sektör, oyun sektörü oldu. E-spor, bir nevi girişimcilik. Yüz milyonlarca kullanıcısı ve takipçisi bulunuyor. Olimpiyat gündemini yeniliyorlar, bu kapsamda e-spor müsabakalarının da oyunlara dahil edilmesini düşünüyorlar. Tüm bu yenilikçi sektörlere, daha çok yatırım çekelim, buradan yeni girişimciler ve başarı hikayeleri çıkaralım."

"Türkiye mobil oyun pazarının en önemli aktörleri arasında"

Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu Başkanı Gülden Yılmaz da salgında pek çok yeni girişimin iş dünyasına hızlı giriş yaptığına dikkati çekti.

Yılmaz, bu dönemde önemli büyüme kaydedilen alanlardan birinin de dijital oyun sektörü olduğunu belirterek, "Dijital oyun sektörünün yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri. Türkiye mobil oyun pazarının en önemli aktörleri arasında yer alıyor. Yeni girişimlerle bu potansiyelin daha da büyüyeceğine inancım tam." dedi.

"Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi geliştikçe yatırım olanakları artacak"

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır da Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi geliştikçe yatırım olanaklarının daha da artacağını dile getirerek, "Türk oyun sektöründeki gelişmeleri memnuniyetle takip ediyor ve bu sektördeki girişimcilere olan inancımızı ve desteğimizi yineliyoruz." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, "Girişimciliğin Gücü" ve "Oyun Sektörü ve Yatırım Dünyası" başlıklı panellere geçildi. G3 Forum kapsamında geleneksel olarak düzenlenen "interaktif yuvarlak masa toplantıları" bu kez dijital ortamlarda gerçekleştirilecek. Bu çerçevede girişimci ve girişimci adayları iş dünyasının önde gelen isimleri ile dijital odalarda buluşacak.