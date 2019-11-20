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Geleceğin güreşçilerine profesyonel eğitim

6 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde ara tatil münasebetiyle, güreş ve sportif eğitsel oyunların tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

Geleceğin güreşçilerine profesyonel eğitim, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde ara tatil münasebetiyle, güreş ve sportif eğitsel oyunların tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.


Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, ara tatil dolayısıyla öğrencilere yönelik sportif etkinlikleri, profesyonel antrenörlerle gerçekleştirdiklerini belirtti. Sapmaz, "Ara tatilde cimnastik salonumuzda güreş, sportif eğitsel oyunlar ve eğlenceli cimnastik etkinliklerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Milli güreşçi olan antrenör Cabir Koca yönetiminde çocuklarımıza profesyonel eğitim veriliyor. Katılımın yoğun olduğu tüm spor dallarında eğitim alan öğrencilerimiz, profesyonel ve uzman antrenörlerimiz eşliğinde spor yaparak hem eğleniyor hem de dinleniyorlar" dedi. - KÜTAHYA

Mustafa Sapmaz, Kütahya, Simav, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:55 Kaynak: İHA
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