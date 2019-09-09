Son Dakika Haberleri: "Geleceğin hekimlerini Ahilik ahlakı ile yetiştiriyoruz"
Son Dakika Güncel Haber

"Geleceğin hekimlerini Ahilik ahlakı ile yetiştiriyoruz"

1 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Tıp Fakültesinde geleceğin hekimlerini Ahilik ahlakı ile yetiştirdiklerini bildirdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Tıp Fakültesinde geleceğin hekimlerini Ahilik ahlakı ile yetiştirdiklerini bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karakaya, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Güneş, Sağlık İl Müdürü Dr. Ali Bulut ve Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Yahya Şahin ile bir araya geldi.

Üniversitede devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Karakaya, üniversite şehir iş birliğini önemseyerek, kente katkı verecek projeler hazırladıklarını ifade etti.

Tıp Fakültesi binasında artık son rötuşlar yapıldığını ve öğrencilerin yeni döneme kendi binalarında başlayacaklarını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Yönetim olarak Tıp Fakültesinin kısa sürede tamamlanması için elimizden gelen gayreti gösterdik. Kırşehir'in uzun bir süredir ihtiyacı olan Tıp Fakültesini kazandırmanın mutluluğu içindeyiz. Tıp Fakültesine 4. dönem öğrencilerini almaya başladık. Geleceğin hekimlerini Ahilik Ahlakı ile yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz kentte bulundukları sürede eğitimlerinin yanı sıra, Ahilik geleneğine uygun öğretileri de almaktalar. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir'in üniversitesidir, burayı hep birlikte güçlendireceğiz. Kırşehir ve Kırşehirlilerden maddi ve manevi her zaman desteğini bekliyoruz."

AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli ise Tıp Fakültesinin Kırşehir'e kazandırılmasında büyük emekleri olan Rektör Karakaya'ya teşekkür ederek, Tıp Fakültesinin geliştirilmesi ve Kırşehir'in bir sağlık merkezi haline gelmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini de ifade etti.

Ahi Evran Üniversitesi, Karakaya, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı hakkında hapis cezası
AK Partili üyenin "İsraf yapanın Allah belasını versin" çıkışına CHP ve İYİ Parti 'Amin' dedi Avukat eşini öldüren doktor: Haberler psikolojimi bozuyor, savunma vermeyeceğim Durakta çocuklara cinsel tacizde bulunan yaşlı adam, gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 17:22:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Geleceğin hekimlerini Ahilik ahlakı ile yetiştiriyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]