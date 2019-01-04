Son Dakika Haberleri: Geleceğin Hentbolcuları Osmangazi'de Yetişiyor

Geleceğin Hentbolcuları Osmangazi'de Yetişiyor

1 saat önce

Artan sporcu sayısı ve yenilikleriyle her yıl kendini geliştirerek hedeflerini yükseltmeye devam eden Osmangazi Belediyespor, Hentbol Akademi programı ile Türk sporuna birbirinden yetenekli sporcular kazandırıyor.

Geleceğin Hentbolcuları Osmangazi'de Yetişiyor, System.String[]

"Sporla Gelişen Bursa Sağlıkla Yetişen Nesiller" sloganıyla spor alanında ciddi yatırımlar gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, hentbol branşında daha fazla sporcunun yetişmesini sağlamak amacıyla 2015 yılı Ekim ayında Hentbol Akademisi'ni açtı. Hentbola ilgi duyan 8 ile 14 yaş grupları arasındaki 100 kız sporcu, uzman antrenörler eşliğinde eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Dikkaldırım Spor Salonu'nda düzenlenen antrenmanda Osmangazi'nin sultanları, top atma ve tutma, pas çeşitleri, üç adım tekniği, top sürme gibi çalışmalar gerçekleştiriyor. Yıl içerisinde çeşitli turnuvalarda mücadele eden sporcular, aynı zamanda pratik yapma imkanı buluyor. Temel eğitimlerini tamamlayan gençlerden yetenekleriyle ön plana çıkanlar ise Osmangazi Belediyespor Yıldız, Genç, PAF ve A Takımı'na yükselebiliyor.

Gençlerin modern tesislerde eğitim görerek, branşlarında uzmanlaşmalarına destek olduklarına dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Hareket eden dinamik bir Osmangazi için birçok projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Olimpiyat şampiyonu çıkarmış Belediyespor ile 11 farklı branşta sporcular yetiştiriyoruz. Bugüne kadar 3 bin 919 lisanslı sporcumuzla Türkiye, Avrupa ve Dünya çapında başarılara imza attık. Her zaman gurur duyduğumuz çalışmamız, sporcularımızı temelden yetiştirmiş olmamızdır. İnşallah Hentbol Akademi ile başarılar kazanmaya devam edeceğiz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:51 Kaynak: Bültenler

Bursa, Osmangazi, Güncel
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