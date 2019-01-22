Son Dakika Haberleri: Geleceğin İK’cıları Uludağ Üniversitesi’nden

Geleceğin İK’cıları Uludağ Üniversitesi’nden

1 saat önce

İnsan kaynakları alanında deneyimli bireylerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen 'Geleceğin İK'cıları – İnsan Kaynakları Programı' bir dönemi daha başarıyla tamamladı.

Geleceğin İK’cıları Uludağ Üniversitesi’nden , System.String[]
İnsan kaynakları alanında deneyimli bireylerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen 'Geleceğin İK'cıları – İnsan Kaynakları Programı' bir dönemi daha başarıyla tamamladı. Başarılı öğrenciler sertifikalarını akademisyenlerin ve sektör temsilcilerinin elinden aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:55 

Ekonomi
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