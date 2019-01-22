Geleceğin İK’cıları Uludağ Üniversitesi’nden
1 saat önce
İnsan kaynakları alanında deneyimli bireylerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen 'Geleceğin İK'cıları – İnsan Kaynakları Programı' bir dönemi daha başarıyla tamamladı.
İnsan kaynakları alanında deneyimli bireylerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen 'Geleceğin İK'cıları – İnsan Kaynakları Programı' bir dönemi daha başarıyla tamamladı. Başarılı öğrenciler sertifikalarını akademisyenlerin ve sektör temsilcilerinin elinden aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:55
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