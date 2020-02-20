Geleceğin İletişimcileri sektöre

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinde kurulan ve içerisinde 30 metrekare "Greenbox" (yeşil perde) bulunan stüdyo, genç iletişimcileri geleceğe hazırlıyor.

İletişim Fakültesi öğrencileri için deneyim alanı olan Akdeniz Üniversitesi Televizyonu'nda (AKÜN TV) inşa edilen 4 stüdyodan "Yeşil Stüdyo", birçok üniversitede bulunmayan "Green Box" teknolojisiyle öğrencilere hayal güçlerini gerçekleştirme imkanı sunuyor.

Öğrenciler, sektöre özel stüdyoda hazırlanırken, bir yandan da tasarladıkları programların çekimlerini "Yeşil Stüdyo"da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayşad Güdekli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, stüdyonun "Greenbox Stüdyo" ya da "Yeşil Salon Stüdyosu" olarak tabir edildiğini söyledi.

Öğrencilerin son teknolojiden faydalanarak çekimler gerçekleştirdiğini vurgulayan Güdekli, "Hocalarımız önderliğinde programlarımızın çoğunu burada yapıyoruz. Bunun haricinde 2 stüdyomuz daha bulunuyor. Toplamda 60 metrekarelik 3 ve 180 metrekarelik büyük stüdyomuz var." dedi.

" Türkiye'deki iletişim fakülteleri içerisinde stüdyo anlamında en büyük metrekare alana sahibiz." diyen Güdekli, şöyle devam etti:

"Greenbox Stüdyosu olarak da bu alanda öncüyüz. Öğrenci arkadaşlarımızın yoğun bir çalışma süreci oluyor dönem içerisinde. Yarışmalara proje hazırlama noktasında da bu salon oldukça faal bir noktada kullanılıyor. Geleceğin iletişimcilerini burada hazırlıyoruz. TRT'nin düzenlediği 'Geleceğin İletişimcileri' yarışması başta olmak üzere birçok yarışmaya projeler hazırlanıyor ve çoğunlukla ödülle dönüyoruz."

AKÜN TV'nin Teknik Koordinatörü Erkan Ersal da daha önceki fakültede yapılan bağış bir stüdyo kurulduğunu, öğrencilerin burada çekimlere başladığını ifade etti.

Yeni stüdyonun öğrenciler için büyük bir avantaj olduğunu belirten Ersal, " Youtuberlar ya da sinema sektörü bu tekniği çok kullanıyor. Tümüyle onların hayal gücü ve talepleriyle de alakalı bu. Artık Z kuşağı ile çalışıyoruz. Teknolojinin içinde doğdular tümüyle." diye konuştu.

Radyo, Televizyon ve Sinema 2. sınıf öğrencisi Zeynep Cemre Şahin ise üniversiteyi kazandığında okulun böyle bir imkanı olduğunu bilmediğini söyledi.

Şahin, "Şu anda 'Memleket Sineması' programını sunuyorum. Benim için çok büyük bir imkan. Çünkü dersten çıkıyorum okulun içerisinde bir stüdyo var. Bir öğrenci olarak başka bir kuruma gitmeden okulun içinde staj görüyoruz diyebilirim. Bu bizim için büyük bir avantaj." diye konuştu.