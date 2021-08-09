Geleceğin itfaiye erlerinden yangın bölgelerine destek - Son Dakika

Konya Kozağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği bölümü son sınıf öğrencisi Emirhan Koç, yangın bölgesindeki çalışmalara destek için gönüllü oldu.

Bölgeden dönen Koç, gönüllü olarak Antalya'nın Manavgat ilçesinde katıldığı çalışmaları ve yaşadıklarını anlattı.

Manavgat'ta köy tahliyesi, arama kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarına katıldığını dile getiren Koç, "Yaşlı, yatağa ve solunum cihazlarına bağlı hastalar vardı. Onları sedyeyle araçlara alıp güvenli bölgeye tahliye ettik. Yangın bölgesinde yaklaşık 4 gün sahada çalıştım, biz sabahın ilk ışıklarıyla mücadeleye başladık. Günlük 18-20 saat yangına müdahale ettik." dedi.

Koç, yangın bölgesinde insanların doğal olarak paniklediklerine bu durumun bazen karmaşalara yol açabildiğine değinerek, şunları anlattı:

"Orada sarp araziler, dik yamaçlar olduğu için çalışmalar zor şartlarda devam ediyor. Helikopterlerin gidiş geliş, koordinatlara ulaşma, su ikmali, yakıt ikmali süreleri var. Bölgede bulunan ekipler ve vatandaşlar canla başla yangınla mücadele etti, ben o mücadeleyi gördüm. Helikopterler de neredeyse havada çarpışacak şekilde gidip geliyorlardı, bir de yangın sadece bir bölgede değil, o nedenle de zor anlar yaşanıyor."

Evlerindeki yangına müdahale eden itfaiyecilerden etkilendi

Gönüllü olarak bölgeye gidecek bir diğer son sınıf öğrencisi İbrahim Emin Kara da küçük yaştayken evlerinde çıkan yangına müdahaleye gelen itfaiyecilerden etkilenmesinin bölümü seçmesinde büyük payı olduğunu söyledi.

Kozağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alan şefi İlknur Güler ise Türkiye'de itfaiyecilik bölümü bulunan 16 ortaöğretim kademesinden biri olarak lisede öğrencileri nitelikli ve profesyonel birer itfaiyeci adayı olarak yetiştirdiklerine dikkati çekti.

Güler, yaşanan orman yangınlarının itfaiyecilik mesleğinin önemini tekrar gündeme getirdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz, Konya İtfaiyesi'nde uygulamalı olarak arama kurtarma çalışmaları, trafik kazalarına müdahale, yüksekten kurtarma çalışmaları, kimyasal biyolojik radyolojik nükleer saldırı ile kaza yangınlarına müdahale ve ilk yardım gibi geniş kapsamlı bir eğitim programından geçerek mesleğe hazırlanıyorlar. İtfaiyecilik mesleğini sadece insanları değil doğadaki tüm canlıları kurtarmaya yönelik önemli bir meslektir."

Kozağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Çalkar da meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerin kendilerini sosyal sorunlarda çok sorumlu hissettiklerini, bunun da mesleki eğitim adına güzel bir durum olduğunu sözlerine ekledi.