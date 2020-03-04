Geleceğin itfaiyecileri Balıkesir'de yetişecek - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılacak Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü, 2020-2021 öğretim yılında faaliyete geçecek.

Yangın, afet, su baskını, her türlü kaza, çökme, patlama ve benzeri olaylarda her daim vatandaşların imdadına koşmak için 7/24 görev başında hazır bekleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, nitelikli ve eğitimli personeliyle çalışmalarını sürdürüyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı, şehrin marka değerlerinden BAÜN bünyesinde Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü açılması teklifinde bulundu. Rektörlüğün gerekli prosedürleri yerine getirmesi üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü açılması kararlaştırıldı. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde BAÜN Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılacak bölümün kontenjanı ilk etapta 20 olarak belirlendi.

İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, konuya ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitemiz bünyesinde Sivil Savunma ve İtfaiyecilik eğitimine başlanması ana ve yan sanayi ile birlikte sektörde ihtiyaç duyulan eğitim açığını giderecek kalifiye personel ihtiyacını karşılaması açısından önemli bir girişim. Yetişmiş itfaiye okulu mezunlarının görev yaptıkları illere olan kazanımları oldukça fazla. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılı hedeflerimiz doğrultusunda Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünün, Üniversitemiz ve şehrimiz için katma değeri yüksek kazanımlar getireceğini düşünüyoruz. 'Gelişen ve büyük hedefleri olan bir şehir, yenilikçi bir teknolojiye sahip İtfaiye Teşkilatıyla ölçeklenebilir' tezini kendine hedef koymuş bir il ve teşkilat olarak afet öncesi; eğitim faaliyetleri ve yangın önleme amaçlı kontrolleriyle afet sonrası; modern araçları, teknolojik ekipmanları, eğitimli ve tecrübeli personeliyle sürekli iyileştirmeyi kurum politikası olarak benimsedik. Yetişmiş insan gücü, eğitmen kadrosu ve donanımlı eğitim merkezi ile açılacak olan Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünün planlanan yeni akademik çalışmalarla bölgesinde öncü; ülkemizde örnek çalışmalar yapacağına inanıyoruz. Bu süreçte Başkanlığımızca ilk teklif dosyasının sunulmasından, Üniversitemiz ve takiben YÖK yürütme kurulu kararına kadar destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz, vekillerimiz ve Üniversitemiz Rektörlüğü ile Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ayrı ayrı teşekkür ederim."