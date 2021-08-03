Geleceğin İzmirli modelleri görücüye çıktı

400 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen yarışmanın jüri koltuğunda Akif Örük (kurucu Başkan), Erdal Güvenç(tasarımcı), Esin Özyiğit (tasarımcı), Ufuk Kılıç (iş insanı), Orhan Zorer (tasarımcı), Çağla Pekmezci(2019 1.si), Ceyda Toyran(2020 1.si), Doğa Ekin Yavuz(2018 2.si), Kardelen Güdücü(2020 2.si), Hasan Alp Dumrul (oyuncu) ve Elifnur Tosun (oyuncu) yer aldı. 7 Ağustos'ta ise İstanbul Radisson Blu Otelvde İstanbul elemesi gerçekleşecek. Yarışmanın yarı finali 18 Ağustosta İzmir Saklıbahçe'de, final gecesi ise 10 Eylül'de Palm Wings Ephesus Kuşadası'nda yapılacak.