Geleceğin Karabağlar'ını Gençlerle Tasarlıyoruz
54 dakika önce
Karabağlar Belediye Başkanı, aynı zamanda CHP Karabağlar Başkan Adayı Muhittin Selvitopu, geleceğin teminatı olan gençlere daha fazla zaman ayırıyor.
Başkan Selvitopu, önceki gün CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız ile birlikte esnaf ziyareti yaparken gençler de bir araya geldi.
Gençlere Karabağlar ile ilgili beklentilerini soran Selvitopu,daha sonra onlara Karabağlar'ın 2060 yılına yetecek planlamalarından, kültür, sanat ve eğitime verdikleri desteklere kadar yaptıkları çalışmalardan söz etti. Karabağlar'da yaşayan genç nüfusun ilçede rahat bir yaşam sürmesi için modern Karabağlar hedeflerini de anlatan Başkan Selvitopu, yeniden başkan seçildiğinde gençlerle de ortak akıl yürüterek Karabağlar'ı daha da güzelleştireceklerini söyledi.
Günün anısına fotoğraf çekildiler
Gençlerin de fikirlerini tek tek dinleyen Selvitopu, daha sonra onlarla toplu fotoğraf çektirdi
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:43 Kaynak: Bültenler
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