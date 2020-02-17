Geleceğin karikatüristleri Tepebaşı'nda yetişiyor - Son Dakika
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Geleceğin karikatüristleri Tepebaşı'nda yetişiyor

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev'de gerçekleştirilen 8'inci dönem atölye çalışmalarını tamamlayan 41 öğrenciye katılım belgeleri takdim edildi.

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Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev'de gerçekleştirilen 8'inci dönem atölye çalışmalarını tamamlayan 41 öğrenciye katılım belgeleri takdim edildi.


8'inci dönem karikatür atölyelerine, 7-12 yaş arası 41 öğrenci katılarak eğitimleri başarı ile tamamladı. İlköğretim çağındaki öğrenciler, 10-16 kişilik gruplar halinde atölye çalışmalarında yer alırken, çizdikleri karikatürleri ise açılan sergi ile görücüye çıkardı. Çocukların mizah yeteneklerini ortaya çıkaran karikatürler, katılımcıların büyük beğenisini topladı. Serginin açılışı ve belge dağıtım törenine, Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Zehra Zeydan, Karikatürist Prof. Atila Özer'in eşi Vicdan Özer, Erol Büyükmeriç, karikatür eğitmenleri Yaşar Arda, Alper Tümay Tok ve Mehmet Günay Ercan ile öğrenciler ve velileri katıldı.


"Çocuklarımızın erken yaşlarda karikatürle tanışmalarını çok önemsiyoruz"


Törende karikatür eğitmenleri adına bir konuşma yapan Yaşar Arda, 8'incisi gerçekleştirilen karikatür atölye çalışmalarının daha uzun yıllar devam etmesi temennilerinde bulundu. Arda, "Mizah demek zeka demek, mizah demek insanlarla ilişki kurmak demek, insanları güldürmek, düşündürmek demektir. O nedenle çocuklarımızın erken yaşlarda karikatürle tanışmalarını çok önemsiyoruz. Burada rahmetli Atila Özer üstadımızın eşi Vicdan Özer de aramızda. Onlar bize gençken nasıl umut verdiyse, karikatür sevgisini aşıladıysa biz de şimdi aynı şekilde çocuklarımıza bunları vermeye çalışıyoruz. Bu yıl 8'incisini gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmalarının 15'incisini, 20'ncisini de görmeyi diliyorum. Ayrıca çocuklarımıza bu imkanı sağlamasından ötürü Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.


Daha sonra konuşan öğrenciler adına konuşan İclal Oluşan, Beril Gün, ve Aslı Doğakaya da, eğitimlerin çok keyifli geçtiğini ve karikatür çizmeyi öğrenmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, kendilerine bu imkanın sağlanmasından ötürü başta Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.


Tören, çocuklara katılım belgelerinin verilmesi ve serginin gezilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Atila Özer, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:24 Kaynak: İHA
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