Geleceğin kayakçıları Ilgaz'da yetişiyor - Son Dakika

Geleceğin kayakçıları Ilgaz'da yetişiyor

30.03.2021 11:35
Geleceğin kayakçıları Ilgaz'da yetişiyor, System.String[]

Anadolu'nun yüce dağı Ilgaz, her yıl binlerce turisti ağırlamanın yanı sıra küçük kayıkçıların da antrenman sahası olarak öne çıkıyor.

Anadolu'nun yüce dağı Ilgaz, her yıl binlerce turisti ağırlamanın yanı sıra küçük kayıkçıların da antrenman sahası olarak öne çıkıyor.

"Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" sözleri ile şarkılara konu olan Ilgaz'da, geleceğin kayakçıları yetiştiriliyor.

Kastamonu'da Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından 2015 yılında oluşturulan Yol Spor Kulübü, yılda yaklaşık 50 çocuk ve gence kayak eğitimi veriyor.

Kayak sezonu açıldığında kulüp tarafından evlerinden alınan öğrenciler, Ilgaz Dağı 15 Temmuz İstiklal Tüneli girişindeki karayollarının tesisine götürülüyor. Burada kayak için gerekli malzemeleri temin edilen öğrenciler daha sonra kayak tesisinde eğitim alıyor.

Yaşları 5 ile 13 arasında değişen çocuklar, antrenörler eşliğinde 2015 yılından itibaren Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ile geçen yıl açılışı yapılan Yurduntepe Kayak Merkezi'nde antrenmanlarını yapıyor.

Yol Spor Kulübü, yetiştirdiği öğrencilerle katıldığı yarışlarda dereceler de elde ediyor.

Babası kayak antrenörü olan ve Yol Spor Kulübü'ndeki sporcularla kayak yapan 5 yaşındaki Yusuf Miraç Çullu da küçük yaşında kayak yeteneği ile öne çıkıyor.

Yaşının küçük olması nedeniyle henüz yarışmalara katılamayan küçük Yusuf'un hedefi, ileride lisanslı bir sporcu olarak yarışmalara katılıp başarılar elde etmek.

Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı ve Yol Spor Kulüp Başkanı Mahmut Ziya Sarı, AA muhabirine, kulüp bünyesinde futbol ve basketbol branşlarının da yer aldığını belirtti.

Kulüp olarak ilk yıllarda futbol ve basketbola ağırlık verdiklerini anlatan Sarı, "Kayak branşı bizim sonradan değer verdiğimiz, kıymetlendirdiğimiz bir spor branşı. Bu tesislerin yapıldığını görünce buradaki insan kaynağına destek verme ihtiyacı hissettik. Buradaki dev yatırımlara emeği geçenlerden Allah razı olsun. İnsan kaynağını yetiştiremezsek bu yatırım ölü yatırım olur." dedi.

Kayakla ilgili yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade eden Sarı, "2015 yılında kayak yapmaya öğrenci bulamazken bugün ihtiyacı karşılayamaz durumdayız. Kastamonulu olup da burayı bilmeyen çok çocuğumuz, çok gencimiz var bunları buraya taşımak lazım." diye konuştu.

Kayak antrenörlerinden Bahri Yaman ise antrenör Recep Çullu ile birlikte çocuklara kayak öğretmek için ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini söyledi.

Ilgaz Dağı'ndaki kar kalitesinin kayak yapmak için çok uygun olduğunu dile getiren Yaman, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızı Kastamonu'muzun gençlerini elimizden geldiğince eğiterek Türk sporuna kazandırmak için uğraşıyoruz. Çocuklarımızı en son Bursa Uludağ'a götürdük. Türkiye yarışlarına katıldılar. Orada da güzel dereceler aldılar. İnşallah bundan sonraki dönemlerde ilk 3'ün içine çocuklarımızı yerleştireceğiz."

Kış sporlarının gözdesi

9 yaşındaki Berat Emirhan Çullu ise 5 yaşından beri kayak yaptığını söyledi.

Ilgaz Dağı'nı ve kayak yapmayı çok sevdiğini ifade eden Çullu, tüm çocukları Ilgaz Dağı'na davet etti.

12 yaşındaki İhsan Yağız Yaman da 7 yaşından beri kayak yaptığını anlatarak, "Kayak yapmayı çok seviyorum. Yarışmalardan iki kez derece aldım. Kayseri ve Uludağ'da yarışlara katıldım. Kendimi daha çok geliştirerek iyi bir kayakçı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

13 yaşındaki Nihat Eymen Irgat da kulüp sayesinde kayak yapmayı öğrendiğini vurgulayarak, "Kulübe başladığımda bu spora hevesim olduğunu anladım. Bu kulüp sayesinde geliştim. Hedefim Türkiye birinciliği." dedi.

5 yaşındaki Yusuf Miraç Çullu ise kayak yaparken çok eğlendiğini dile getirerek, "Kayak yapmaya 5 yaşında başladım. Kayak yapmayı çok seviyorum. Herkesin burada kayak yapmasını istiyorum." diye konuştu.

Yusuf Miraç'ın babası Yol Spor Kulübü Kayak Şube Sorumlusu ve kayak antrenörü Recep Çullu ise herkese kayak sevgisini aşılamak için çalıştığını belirtti.

Yusuf Miraç'ın 5 yaşında olmasına rağmen yetenekli bir çocuk olduğunu vurgulayan Çullu, "Küçük yaşta öğrenmek daha kolay. Büyüdükçe korkular artıyor. Yusuf'la piste gidiyoruz alkışlıyorlar, fotoğraf ve video çekiyorlar. Allah vergisi bir yeteneği var diyelim. Kolay öğrendi." değerlendirmesinde bulundu.

Ilgaz Dağı, 15 Temmuz, Kastamonu, Kayak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Geleceğin kayakçıları Ilgaz'da yetişiyor - Son Dakika Spor


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