Üye Girişi
GELECEĞİN KEMAN VİRTÜÖZLERİ, ÖĞRETMEN ÖZHAN İÇİN SAHNEDEYDİ - Son Dakika

GELECEĞİN KEMAN VİRTÜÖZLERİ, ÖĞRETMEN ÖZHAN İÇİN SAHNEDEYDİ

13.12.2021 16:40

ANTALYALI keman sanatçısı Can Özhan'ın yetiştirdiği ve gelecek vadeden 9-16 yaşlar arasındaki öğrencileri konser verdi.

ANTALYALI keman sanatçısı Can Özhan'ın yetiştirdiği ve gelecek vadeden 9-16 yaşlar arasındaki öğrencileri konser verdi. Genç yetenekleriyle izleyenleri büyüledi ve ailelerini gururlandırdı. Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda keman eğitimi veren ve eğitim hocalığında 10 yılını dolduran Can Özhan için bir alışveriş merkezinde öğrencileriyle, '10 yıl konseri' düzenlendi.

ÜNLÜ BESTECİLERİN ESERLERİ

Konserde Peren Alan (9), Atahan Dinç (10), Nehir Kıran (12), Irmak Or (15), Meral Babacan (15), İlay Çakmak (16) kemanlarıyla birlikte önce tek, sonra çift olarak sahne aldı. Piyano eşliğinde dünyaca ünlü Bach, Vivaldi, Kreisler, Tchaikovski, Brahms, Paganini gibi bestecilerin eserlerini seslendirdi.

ANNE-BABALAR GURUR DUYDU

Konser sonunda orkestra oluşturup öğretmenleri Can Özhan ile birlikte bir dinleti sunan genç yetenekler ayakta alkışlandı. Keman sanatçısı ve eğitimcisi Can Özhan, Bu konser, hayatımın en heyecanlı, en duygulu konseri oldu dedi. Özhan, öğrencilerinden İlay Çakmak'ın 10 yıl, Meral Babacan'ın 7 yıl, Irmak Or'un 5 yıl, Nehir Kıran'ın 4 yıl, Peren Alan ile Atahan Dinç'in 1.5 yıldır hiç ara vermeden keman eğitimi aldığını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda 10 yıldan beri keman eğitimi veren Can Özhan, En büyük hedefim; öğrencilerimin uluslararası klasik müzik dünyasında konuşulacak seviyelere gelmelerini sağlamak diye konuştu.

GELECEĞİN KEMAN VİRTÜÖZLERİ, ÖĞRETMEN ÖZHAN İÇİN SAHNEDEYDİ
GELECEĞİN KEMAN VİRTÜÖZLERİ, ÖĞRETMEN ÖZHAN İÇİN SAHNEDEYDİ
GELECEĞİN KEMAN VİRTÜÖZLERİ, ÖĞRETMEN ÖZHAN İÇİN SAHNEDEYDİ
GELECEĞİN KEMAN VİRTÜÖZLERİ, ÖĞRETMEN ÖZHAN İÇİN SAHNEDEYDİ

Akdeniz Üniversitesi, Devlet Konservatuarı, Antalya, Konser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GELECEĞİN KEMAN VİRTÜÖZLERİ, ÖĞRETMEN ÖZHAN İÇİN SAHNEDEYDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı 16:42 Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı
Yeni yıl gelmeden pasaport almak isteyenlere kötü haber! Randevu yoğunluğu yüzde 100'e ulaştı 16:32 Yeni yıl gelmeden pasaport almak isteyenlere kötü haber! Randevu yoğunluğu yüzde 100'e ulaştı Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti 15:37 Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! 15:35 Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı 14:04 Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel 13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü 13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? 11:44 Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz?

Son Dakika Haberleri
16:43 Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin üzerine kaynar su döktü
16:42 Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı
16:32 Yeni yıl gelmeden pasaport almak isteyenlere kötü haber! Randevu yoğunluğu yüzde 100'e ulaştı
16:28 Katil zanlısı cinayeti soğukkanlılıkla anlattı: Bıçakla bacaklarını ayırdım, başını kestim
16:20 Neden yaptığı belli değil! Üst geçit asansörüne tekme atarak zarar verdi
16:16 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Çekya ekibi Slavia Prag'la eşleşti
16:16 Sevilmek için sıra bekleyen köpeğin videosu sosyal medyada viral oldu
16:15 Son dakika: Erdoğan, dolar kurundaki yükseliş sonrası ekonomi zirvesini topladı
16:13 Futbolcular neden penaltı kaçırır? Merak ediyorsanız ayrıntılar bu haberde
16:11 Hiç acımadı! Annesinin üzerine kaynar su döktü
Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin üzerine kaynar su döktü Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin üzerine kaynar su döktü         
16:43
Eşi tarafından öldürülen Nazik'in babası korkunç ayrıntıyı açıkladı: Kızımı tazminatı için öldürdü Eşi tarafından öldürülen Nazik'in babası korkunç ayrıntıyı açıkladı: Kızımı tazminatı için öldürdü         
16:41
Katil zanlısı cinayeti soğukkanlılıkla anlattı: Bıçakla bacaklarını ayırdım, başını kestim Katil zanlısı cinayeti soğukkanlılıkla anlattı: Bıçakla bacaklarını ayırdım, başını kestim         
16:29
"İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi "İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi         
15:37
Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi         
14:07
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı         
14:00
Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi         
13:05
İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor         
12:22
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu         
08:56
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 16:49:39. #1.11#
SON DAKİKA: GELECEĞİN KEMAN VİRTÜÖZLERİ, ÖĞRETMEN ÖZHAN İÇİN SAHNEDEYDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement