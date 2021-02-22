Geleceğin kenti Muratpaşa - Son Dakika

Geleceğin kenti Muratpaşa

22.02.2021 11:56
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Muratpaşa Belediyesi, Komşu Meclisi ve Çevreci Komşu Kart projeleriyle, Şehir Ödülleri Türkiye 2020'nin yenilikçi uygulamalarını ve teknolojilerini kentle buluşturup günlük yaşama kazandırmasıyla 'Geleceğin Şehri' ödülüne değer görüldü.

Muratpaşa Belediyesi, Komşu Meclisi ve Çevreci Komşu Kart projeleriyle, Şehir Ödülleri Türkiye 2020'nin yenilikçi uygulamalarını ve teknolojilerini kentle buluşturup günlük yaşama kazandırmasıyla 'Geleceğin Şehri' ödülüne değer görüldü.

Kentlerin geleceğini şekillendirecek doğru proje uygulamaların desteklenmesi, öncü ve faydalı uygulamaların örnek gösterilmesi, yeni proje ve uygulamalar için şehirler arasında ortak zemin oluşturulması amacıyla verilen Şehir Ödülleri Türkiye, Yaşayan Şehirler Platformu'nun kendisiyle aynı adı taşıyan projesi kapsamında bu yıl üçüncü kez sahiplerini bulacak.

Yaşadıkları kentlere değer katan isimlere takdim edilen özel ödüller, 'umut Işığı' temalı paydaş ödülleri, 'bilim Işığı' temalı akademik ödüller olmak üzere üç ana tema ve 27 kategoride verilen ödüller, bu yıl düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla Ardahan'da takdim edilecek.

Türkiye'nin en prestijli şehir ödülleri arasında gösterilen Şehir Ödülleri Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle bu yıl Ardahan Valiliği ve Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğü, Çıldır Kaymakamlığı, Çıldır Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı ve Yaşayan Şehirler Platformu iş birliğinde düzenleniyor.

Şehir Ödülleri Türkiye 2020'de, ödüle değer görülen proje ve uygulamalar uzun bir değerlenme sürecinin sonunda belirlendi. Ön başvuru, başvuru, ön değerlendirme gibi bir çok süreci başarıyla tamamlayan kurum ve kuruluşlar başkanlıklarını Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber ve Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki'nin yaptığı, aralarında Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Yaşayan Şehirler Platformu Kurucu Başkanı Alper Akın'la gazeteci, yazar ve akademisyenlerden oluşan 25 kişilik jürinin değerlendirmesinden geçti.

Umut ışığı

Değerlendirme sonucunda, Muratpaşa Belediyesi, Umut Işığı' temalı paydaş ödülleri temasında 'Geleceğin Şehri' ödülünün verilmesini kararlaştırdı. Muratpaşa Belediyesi, yenilikçi uygulamaları ve teknolojileri kent ile buluşturup günlük yaşama kazandıran şehirlere verilen Geleceğin Şehri ödülünü yarın Ardahan'da düzenlenecek törenle alacak. Muratpaşa Belediyesi, ödülü Türkiye'nin ilk dijital demokrasi platformu Komşu Meclisi ve Çevreci Komşu Kart projeleriyle aldı.

Komşlu meclisi hakkında

Muratpaşa Belediyesi, Komşu Meclisi'ni projeyle aynı adı taşıyan internet sitesi üzerinden geçen yıl 21 Şubat'ta uygulamaya aldı. İlçede ikamet eden 13 yaş üstü herkesin kent yönetimine doğrudan katkı sunduğu komsumeclisi.com bir dijital platform olarak tasarlandı. Platformda, konuların tartışıldığı mahalle meclisleri ve komşu formu gibi bölümlerin yanı sıra ilçe sakinlerinin projelerini belediyeye ulaştırmasını sağlayan fikrim var bölümü yer alıyor. Herkesin eşit oy hakkına sahip olduğu platformda, her konu en az 3 gün devam eden forum tartışmaların ardından oya sunulabiliyor.

Muratpaşa Belediyesi, komsumeclisi.com'da en geniş oylamayı kurumun 2021 bütçesi için yaptı. Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilerek, 435 milyon liralık 2021 yılı taslak bütçe internet üzerinden ilçe sakinlerinin tartışması ve oylamasına açıldı. Komsumeclisi.com üzerinden işleyen süreçte 7 ayrı başlıkta sınıflandırılan 435 milyon liralık bütçe forumlarda tartışıldı ve geçen yıl 11 Eylül'de bir hafta süren bütçe oylaması başlatıldı. Oylama sonucunda Muratpaşa Belediyesi'nin bütçesi, ilçe sakinlerinin yüzde 82.7'lik desteğiyle kabul edildi. Platform, pandemi döneminde de kent sakinleri arasındaki dayanışmanın adresi haline geldi. İhtiyaç sahipleriyle yardımseverleri buluşturan Komşu Dayanışma Sistemi ve İmece Tablet Kampanyası gibi projeler komsumeclisi.com üzerinden gerçekleştirildi. - ANTALYA

Geleceğin kenti Muratpaşa

Muratpaşa, Hisarcık, Ardahan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Geleceğin kenti Muratpaşa - Son Dakika


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