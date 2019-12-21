Geleceğin kimyagerleri 250 bin liralık ciroya imza attı - Son Dakika

Malatya'daki Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri, ürettikleri temizlik malzemelerinden okulun döner sermayesine 250 bin lira katkı sağladı.

Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri okulda yaklaşık 5 yıldır sıvı ve köpük sabun, yüzey temizleyici, cam silme ve çamaşır suyu, ağır kir ve yağ çözücü, otomat temizleyici, sıvı bulaşık deterjanı gibi çok sayıda temizlik malzemesi üretiyor.

Öğrenciler, öğretmenlerinin koordinesinde meslek öğrenirken, ürettikleri temizlik ürünlerinin satışından elde edilen gelirle de okulun döner sermayesine katkıda bulunuyor.

Kent genelindeki okulların ve kamu kurumlarının temizlik malzemelerini karşılayan bölümde üretilen ürünler yoğun talep görürken, bu yıl 250 bin liralık ciroya ulaşıldı. Bölümde elde edilen kazançla 110 öğrenciye de destek sağlanıyor.

"Günlük 4 ton üretim yapabiliyoruz"

Okul Müdürü Pirvani Temelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreterek satışını gerçekleştirdikleri temizlik malzemelerinden önemli gelir elde ettiklerini söyledi.

Ürünlerini Malatya'daki bütün okullara ve kamu kuruluşlarına verdiklerini anlatan Temelli, "Okulun döner sermayesi var. Bu döner sermaye üzerine çalışılıyor. Yıllık 250 bin liralık ciromuz oluyor. Döner sermaye usullerine göre bu cirodan öğrencilerimiz de faydalanıyor. Okulumuzdan mezun olduktan sonra öğrencilerimize iş yeri açma belgesi de veriyoruz. İsterlerse özel iş yeri açabilirler, değişik yerlerde çalışabilirler." dedi.

Temelli, Malatya'da bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacını karşılayacak kapasitede üretim yapabildiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Günlük 4 ton üretim yapabiliyoruz. Malatya'daki okulların tamamı temizlik ürünlerini bizden alıyor. Bunun yanında kamu kurum ve kuruluşlarına da ürünlerimizden veriyoruz. Yoğun talep var. Bu taleplere karşılık üretimi günden güne artırıyoruz. Ürünlerimize güzel dönüşler alıyoruz. En büyük avantajımız, öğrencilerimizin yapıyor olması. Piyasada kayda değer şekilde çok güzel ürünler elde ediyoruz. Ürettiğimiz temizlik ürünleri piyasaya göre kaliteli, fiyat olarak da ucuz."

"Tüm üretim aşamalarında öğrenciler görev alıyor"

Kimya Teknolojisi Bölümü Alan Şefi Hakan Hadiç ise okulda güzel işlere imza attıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yaptığımız çalışmaların tamamında öğrencilerimiz bizlere eşlik ediyor. Bizler yapılan çalışmaları kontrol ediyoruz. Öğrencilerimiz tüm üretim aşamalarında görev alıyor. Bu çalışmalar karşılığında çocuklara belli bir ücret ödüyoruz. Kimya Bölümünde okuyan her bir öğrencimiz ortalama 450 lira ücret alıyor. Çocuklar için bu ücret tatmin edici oluyor. İleriki yaşamlarında bu bir anı olarak kalıyor. Burada kazandıkları tecrübeyle piyasada çeşitli iş kollarında çalışabilirler."

"Faydalı şeyler yapmak eğlenceli"

Okulun Kimya Teknolojisi Bölümü 11. sınıfında eğitim gören Nida Barut ise alanda kız öğrencilerin ağırlıkta olduğunu söyledi.

Yaklaşık bir yıldır üretimlere destek olduğunu belirten Barut, "Yaptığımız ürünlere karşılık olarak bir ücret alıyoruz ve bu bize katkı sağlıyor. En azından harçlığımızı çıkartabiliyoruz, ailemize destek oluyoruz. Okulda birçok bölüm var. Temizlik ürünleri üretmeyi sevdiğim için bu bölümü seçtim. Kendi adıma güzel şeyler düşünüyorum. Burada arkadaşlarımızla beraber bir faaliyet yapmak güzel oluyor. Sadece sınıflarda ders görmüyoruz. Burada faydalı şeyler yapmak eğlenceli. Okuldan mezun olduktan sonra ileride çok güzel işler yapabileceğime inanıyorum." diye konuştu.

Kimya Teknolojisi Bölümü 11. sınıfında eğitim gören Cansel Yönel de üreterek katkı sunmayı sevdiğini vurguladı.

Okuduğu bölümün güzel ve zevkli olduğunu anlatan Yönel, "Hem okuyoruz hem de ailemize katkı sağlıyoruz. Okurken çalışıyor, harçlığımızı kazanıyoruz." şeklinde konuştu.