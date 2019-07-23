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Geleceğin Kulaçları Osmangazi'de Yetişiyor

47 dakika önce

Osmangazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Atıcılar, Fatih ve Demirtaş Yüzme Havuzları okulların kapanmasıyla birlikte çocukların akınına uğradı.

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Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutup Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor ahlakı ve spor kültürüne sahip bireyler olarak yetişmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Yaz Spor Okulları'na ilgi her geçen yıl artıyor. Profesyonel antrenörler eşliğinde verilen yüzme kursları, hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 11.00–16.00 saatleri arasında iki ayrı program halinde düzenleniyor. Toplam üç dönem olarak gerçekleştirilen yüzme kursuna katılan kursiyerler, yaş ve yüzme bilme derecelerine göre gruplara ayrılıyor. Eğitim sonunda kursu başarıyla tamamlayan minik yüzücülere sertifikaları veriliyor.

"Yılın 365 Günü Yüzmeye Davet Ediyorum"

Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak spora ve sporcuya yönelik ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Belediye olarak kentimize değer katan, özellikli ve kaliteli hizmetlere imza atıyoruz. Başta çocuklarımız olmak üzere, her yaştan insanımızın faydalanması için yaptığımız tesislerimizin dolduğunu görmek, yaptığımız yatırımların ne kadar doğru olduğunun birer göstergesi. Bu sonuç bizleri oldukça mutlu ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde Karaman ve Soğanlı Yüzme Havuzlarımızı da hizmete sunacağız. Osmangazi'de her gün havuz zamanı diyerek vatandaşlarımızı yılın 365 günü yüzmeye davet ediyorum. Sporla tanışan çocuklarımızın, geleceğin şampiyonları olarak bizleri gururlandırmasını temenni ediyorum'' dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:55 Kaynak: Bültenler
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