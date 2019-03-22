Son Dakika Haberleri: Geleceğin Kulübü 2019 Geri Dönüyor

Geleceğin Kulübü 2019 Geri Dönüyor

42 dakika önce

RED Bull Music, 90'lı yıllarda İstanbul gece hayatına damgasını vuran kulüp 2019'u; bir başka deyişle 'geleceğin kulübü'nü bir geceliğine tekrar canlandıracak.

Geleceğin Kulübü 2019 Geri Dönüyor, System.String[]
RED Bull Music, 90'lı yıllarda İstanbul gece hayatına damgasını vuran kulüp 2019'u; bir başka deyişle 'geleceğin kulübü'nü bir geceliğine tekrar canlandıracak. 19 Nisan Cuma günü saat 20.19'da başlayacak olan etkinlikte, kulüpte daha önce sahne almış pek çok önemli isim müzikseverlerle bir araya gelecek.

80'li ve 90'lı yıllarda İstanbul'un eğlence anlayışına yön veren isimlerden biri olan Ceylan Çaplı'nın Mehmet Cavcı ile beraber hayata geçirdiği dönemin kulübü '2019', Red Bull Music kürasyonuyla bir geceliğine geri dönecek. 'Geleceğin kulübü' olarak lanse edilen ve dekoru, müzikal programlaması ve özel şovlarıyla ön plana çıkan 2019'un müdavimleri ve de o günlere şahit olamamış müzikseverleri aynı çatı altında buluşturacak. Etkinlik, 19 Nisan akşamı 20.19'dan itibaren Ayazağa Caddesi 4/A Maslak'ta gerçekleşecek.

Gecede; 2019'un kabininde daha önce yer almış efsanevi DJ'ler Derrick May, Dimitri, U.F.U.K., CURE-SHOT gibi isimlerin yanısıra yeni jenerasyondan birçok önemli isim kabinde olacak. Kulübün ortaklarından Mehmet Cavcı'nın da performans göstereceği Red Bull Music gecesinin biletlerinin ise Biletix'ten satışa çıkarıldığı belirtildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:15 Kaynak: DHA

İstanbul, Red Bull, Kültür Sanat
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