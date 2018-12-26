Geleceğin Liderleri Bilginin Peşinden Gidecek

Rotary'nin,"Rotary Yarının Liderlerini Arıyor" kısa adıyla RYLA eğitimlerinin ikincisi Rotary2440. Bölge'ye bağlı İzmir, Manisa, Salihli ve Turgutlu Rotary Kulüplerinin iş birliği ile Manisa'nın Salihli'de düzenlendi. Yaşları 18 ile 26 arasında değişen 60 gencin katıldığı 3 gün süren eğitimlerde her biri alanında lider 13eğitimci bilgi birikimi ve tecrübelerini gençlerle paylaşarak geleceğin liderlerine ilham oldu.

Gençlerin liderlik becerilerinin gelişmesine, özgüvenleri yüksek bireyler olmalarına, farklı insan ve durumlar karşısındaki uyumlarını geliştirmelerine, kariyer ve bilgi becerilerinin doğru yönlendirilmesine, toplum liderleri ile buluşma fırsatları bulmalarına katkıda bulunmayı hedefleyen programın amacınınörnek birer lider yetiştirmek olduğunu dile getiren Rotary 2440.Bölge Federasyonu Başkanı Alaeddin Demircioğlu, "Bu yıl kulüplerimiz bir araya gelerek gençler için 4 ayrı liderlik eğitim programı hazırladılar. Bunlardan ilki dönem başında Bandırma'da gerçekleşti, ikincisi yani bu seminerimiz Salihli'de, diğer iki tanesi de Bursa ve İzmir'de gerçekleşecek.Programları hazırlayan ve destekleyen kulüplerimize aynı zamanda programın hazırlanmasında yoğun emeği geçen Genç Kuşaklar Komitemize emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyor, eğitimlere katılan bütün gençlerimize hayat yolunda başarılar diliyorum" dedi.

"Çift Kanatlı Liderler Yetiştirmeyi Hayal Ediyoruz"

Genç Kuşaklar Komite Başkanı Ender Levent Özkuşçu ise gençlere liderliğin tanımını yaptığı konuşmasında, "Liderin tabii ki çok çeşitli tanımı var fakat ben size bizlerin anladığı tanımdan bahsetmek istiyorum: Fikir üretenler ve harekete geçirenler. Bu ikisini birlikte yapabilenler Dünya'yı değiştirenlerdir. Bizler de Dünya'yı değiştirecek genç Türk liderler yetişmesini arzu etmekteyiz. Aslında Dünya'yı değiştireceğine inanacak kadar idealist, bu idealin önündeki engelleri görebilecek kadar gerçekçi, bu engelleri aşmayı deneyecek kadar cesur, diğer cesur sıra dışı ortakları ile birlikte çalışabilecek kadar uyumlu ve en önemlisi de kendine yapabileceği en büyük iyiliğin bir başkasına yardım etmek olduğunu bilen liderler arıyoruz. Çift kanatlı liderler yetişmesini hayal ediyoruz" şeklinde konuştu.

Üç gün boyunca devam eden eğitimlerde katılımcılara ayrıca Vals eğitimi verildi. Program gençlerin RYLA Mezunu katılım belgelerini almalarıyla sona erdi.