14. t-MBA Zirvesi'nde geleceğin liderleri, iş dünyasının liderleriyle buluştu - Son Dakika

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Zirvesi, geleceğin liderleri ile iş dünyasının liderlerini çevrim içi olarak bir araya getirdi.

Vakıf açıklamasına göre, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, 14 yıl önce t-MBA Eğitim Modeli ile MBA programını liseye taşıdı. Her yıl Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda iş ve akademi dünyasından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşen t-MBA Zirvesi, bu yıl 14'üncü yaşını kutladı. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi Bölüm Başkanı Betül Erok Şengel'in moderatörlüğünde gerçekleşen zirvede, akademi liderleri, iş dünyasının öne çıkan isimlerine sorularını yöneltti.

t-MBA Zirvesi'ne bu yıl Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Tamer Saka, HP Avrupa Geniş Formatlı Yazıcılar Genel Müdürü Filiz Akdede, AliExpress Türkiye, Orta Doğu ve Latin Amerika Genel Müdürü Yaman Alpata ve Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı konuk oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Liderler, toplumun ihtiyaçlarını önceden belirler ve toplumun daima önünde ilerler. Verileri analiz etme, eleştirel düşünme, iletişim ve iş birliği becerisi, liderlerin sahip olması gereken olmazsa olmaz özelliklerdir. Başarılı bir lider olmak için bu beceriler, ortaokul ve lise çağında kazanılmalıdır. Dünyanın mutluluğu ve barışı için gelecekte sizler, geleceğin liderleri çalışacaksınız." ifadelerini kullandı.

"Yeni nesil liderler, esnek ve çevik olmalı"

Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanı Tamer Saka da yeni nesil liderlerin esnek ve çevik olması, hızlı karar alabilmesi gerektiğini belirterek, öğrencilerin çoklu senaryolara hazırlıklı olması gerektiğini aktardı.

Sabancı Topluluğu'nun vizyon ve stratejileriyle Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları hakkında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Saka, nanoteknoloji ile depreme dayanıklı çimento konusundaki yeni gelişmeleri paylaştı.

AliExpress Türkiye, Orta Doğu ve Latin Amerika Genel Müdürü Yaman Alpata ise yeni dünya düzeninde konfor alanını zamanı geldiğinde terk edebilme cesareti ve nereye gideceğinin cevabını bulabilme farkındalığının önemini vurguladı.

Alpata, Alibaba'nın "küresel al, küresel sat" vizyonunu değerlendirerek, Türkiye'nin e-ihracatı üzerine öğrencilerin sorularını yanıtladı.

HP Avrupa Geniş Formatlı Yazıcılar Genel Müdürü Filiz Akdede, ön yargısız olabilme, problem çözebilme ve edinilen bilgileri kendimize katabilme yeteneğinin önemli olduğunu belirterek, herkesle eşit mesafede iletişim kurabilmenin önemine işaret etti.

Disiplinli takım çalışmasının kariyer yolculuğunda başarı getirdiğini belirten Akdede, bilişim sektörü ve HP'nin global hedefleri üzerine öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı da liderlik üzerine araştırmacı olma, sürekli kendini geliştirme, güçlü iletişim yeteneğine sahip olma ve ekip çalışmasına yatkın olmanın gerekliliğini vurguladı.

Yenilikleri takip eden ve dijitalleşmeyi gerçekleştirebilenlerin başarılı olacağını aktaran Yiğitbaşı, salgın sürecine Yaşar Topluluğu'nun nasıl adapte olduğunu paylaşarak, uzaktan çalışma yöntemi ve çalışan performansını değerlendirdi.

Endüstri 4.0 teknolojisi kullanarak üretim gerçekleştiren Yaşar Topluluğu'nun hayata geçirdiği Hadaf Foods üretim tesisi hakkında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Yiğitbaşı, Ar-Ge çalışmaları hakkında da bilgi verdi.