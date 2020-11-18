Geleceğin liderleri online eğitim kampında buluştu - Son Dakika

Geleceğin liderleri online eğitim kampında buluştu

18.11.2020 12:57
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Geleceğin liderleri, 2 gün boyunca online olarak düzenlenen eğitim kampında iş ve eğitim dünyasının liderleriyle buluştu.

Geleceğin liderleri, 2 gün boyunca online olarak düzenlenen eğitim kampında iş ve eğitim dünyasının liderleriyle buluştu. İTÜ ETA Vakfı Başkanı ve Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Karaca, "Yeteneklerini liderlik vasfıyla geliştiren, koşulları iyi değerlendiren ve fırsatları yakalayan bireyler, lider olurlar. Toplumu ve dünyayı tanıyan her alanda liderlere ihtiyacımız var" dedi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA (Teenager MBA) eğitim programıyla öğrencilerin, liderlik vasıflarını ve ekip çalışması ruhunu lise çağında kazanarak, iş hayatına hazır bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor. Türkiye genelindeki tüm kampüslerden 500 Liderlik Akademisi öğrencisi online gerçekleşen ve 2 gün süren eğitim kampında iş ve eğitim dünyasının liderleriyle buluştu. Kamp, İTÜ ETA Vakfı Başkanı ve Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Karaca ve İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle'nin konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. Karaca, "Geleceğin liderleri ve dünyanın yöneticisi sizler olacaksınız. Sizleri şimdiden büyük bir sorumluluk bekliyor. Yeteneklerini liderlik vasfıyla geliştiren, koşulları iyi değerlendiren ve fırsatları yakalayan bireyler, lider olurlar. Toplumu ve dünyayı tanıyan, konjonktürü iyi değerlendiren her alanda liderlere ihtiyacımız var" diye konuştu.

"GELECEĞİN LİDERİ OLACAKSINIZ"

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle ise, "Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi, lider olmanın ön koşulu çalışkan, dürüst ve tutarlı olmaktır. Yeteneklerinizi keşfetme ve liderlik becerilerinizi geliştirme fırsatı yakalayacağınız t-MBA Liderlik Akademisi Eğitim Kampı'nda, alanında duayen eğitimcilerle bir araya gelerek yönetim ve organizasyon becerileri elde edeceksiniz. Geleceğin liderleri; sosyal sorumluluk bilinci yüksek, proje geliştirme becerilerine, farklı ilgi alanlarına ve entelektüel birikime sahip, kendini geliştirmiş siz değerli öğrencilerimiz olacaksınız" dedi.

"İŞ HAYATINA BİR ADIM ÖNDE BAŞLAYACAKSINIZ"

Yaptığı konuşmada iyi bir takım oyuncusu olmak konusunda öğrencilerle tavsiyelerini paylaşan t-MBA Liderlik Akademisi Bölüm Başkanı Betül Erok Şengel, "Kısa zamanda organize olarak sosyal sorumluluk projelerinizle Türkiye'nin her yerine ulaşıyorsunuz. Değişimin takipçisi olan, ilkelerine bağlı, duyarlı ve vicdanlı bireyler olarak, iş hayatına bir adım önde başlayacaksınız. Yönetim ve organizasyon becerilerinizi liderlik akademisinde hayata geçirmeniz; akademik başarınızın yanında sosyal becerilerinizi de geliştiriyor" dedi.

t-MBA Bölüm Başkanı Jalan Korkmaz, 'liderler ve kurumlarda örgütsel çeviklik ve esneklik' konusuna dikkat çekerek, "Hızla gelişen dünyada, ortak amaçlar doğrultusunda rasyonel, araştırma tabanına dayanan, çalışanlara yetki gücü veren bir kurum kültürü oluşturmak önemlidir. İyi bir lider, etkili iletişim becerilerine sahip, geribildirime açık, risk alan, kararlı ve olumlu tutumları sürdüren liderdir" diye konuştu.

ÇAĞIN GERÇEKLERİNE ODAKLANIN

Akademisyen, Ekonomist, Yazar Prof. Dr. Emre Alkin ise, "Değişen dünyada liderler için 5 yeni kriter var. Çözüme odaklanın, direncinizi artırın, planlı olun, yeni normali öngörün ve değişime hazırlanın. Yaratıcılık, teknoloji kullanımı, teknik bilgi ve inovasyon çağımızın gerçeğidir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cem Cüneyt Arslantaş da, 'dönüşümcü liderlik ve ekip yönetimi'  konusunda yaptığı sunumunda,"İyi bir lider, kurumun devamlılığı ve sürdürülebilirliği için çözüm odaklı olarak doğru stratejiyi kurmalı ve sistemli olmalıdır" dedi.

ÖĞRENMEYE YAŞAM BOYU DEVAM EDİN

Öğretim Görevlisi, Yazar, Konuşmacı ve Yönetici İdil Türkmenoğlu, "networking ve kaynak yaratma" konusunda, "Her başarının arkasında iyi bir network var. Kariyerinize değer katacak en önemli birikiminiz, sosyal sermayenizdir. Tanıştığınız insanlar ve kurduğunuz bağlantılarla, öğrenmeye yaşam boyu devam etmelisiniz" tavsiyesinde bulundu.

HEDEFLER İÇİN ORTAK AMAÇ DOĞRULTUSUNDA İLERLENMELİ

Kampın 2'nci gününde, Öğretim Görevlisi Dr. Öğretim Üyesi Beynaz Uysal, 'yönetim ve organizasyon' konusunda, "Yönetim, sadece profesyonel hayatta değil, hayatın her alanındadır. Hedeflere başarıyla ulaşmak için ortak bir amaç doğrultusunda ilerlemek gerekir" diye konuştu.  Prof. Dr. Ali Kahriman ise, proje yönetimi sunumunda, proje gelişim süreciyle ilgili öncelikli kriterleri; zaman, finansman, iş gücü ve malzeme olarak ifade ederek, "Ülkelerin kalkınmasını sağlayan ve toplumu mutlu eden unsur, katma değerdir, projelerinizi ve fikirlerinizi güçlü kılar" dedi.

GELECEĞE DOĞRU ÇOK YÖNLÜ İLERLEYİN

Galatasaray Üniversitesi Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü Prof. Dr. Türker Baş, 'mutluluğun kimyası' sunumunda, mutlu bir yaşam sürebilmenin ipuçlarını geleceğin liderleriyle paylaştı. Prof. Dr. Türker Baş, "Mutlu veya mutsuz olmanıza karar veren unsurlar; genetik faktörler, çevre ve bakış açısıdır. Aynı şartlarda yaşayan iki bireyden biri mutluyken, diğeri mutsuz olabiliyor. Küçük şeylerle mutlu olmak için bakış açınızı değiştirmelisiniz" ifadelerini kullandı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Liseler Koordinatörü Sibel İzgiman, programın kapanış konuşmasında, "Başarı tesadüf değildir ve emek isteyen bir süreçtir.Başarılı liderlerin hayat hikayelerine baktığımızda pek çoğunun çok iyi sosyoekonomik koşulları ve büyük şansları olmadığını, pek çok engelle karşılaştıklarını ama yine de başarıya giden yolda yılmadıklarını görürüz. Geleceğin liderleri olarak, akademik sorumluluklarınızı ihmal etmeden, geleceğe doğru çok yönlü ilerlemelisiniz" diye konuştu.


Geleceğin liderleri online eğitim kampında buluştu
Geleceğin liderleri online eğitim kampında buluştu

İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji, Teenager, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Geleceğin liderleri online eğitim kampında buluştu - Son Dakika


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