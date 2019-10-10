'Geleceğin malzemesi'ne talep artıyor
1 saat önce
Uçaklardan banyo küvetlerine, rüzgar türbinlerinden bahçe mobilyalarına kadar pek çok alanda kullanılan kompozit ürünlere talep her geçen gün artıyor.
Uçaklardan banyo küvetlerine, rüzgar türbinlerinden bahçe mobilyalarına kadar pek çok alanda kullanılan kompozit ürünlere talep her geçen gün artıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:06
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