Son Dakika Haberleri: 'Geleceğin malzemesi'ne talep artıyor
Son Dakika Ekonomi 'Geleceğin malzemesi'ne talep artıyor

'Geleceğin malzemesi'ne talep artıyor

1 saat önce

Uçaklardan banyo küvetlerine, rüzgar türbinlerinden bahçe mobilyalarına kadar pek çok alanda kullanılan kompozit ürünlere talep her geçen gün artıyor.

'Geleceğin malzemesi'ne talep artıyor, System.String[]

Uçaklardan banyo küvetlerine, rüzgar türbinlerinden bahçe mobilyalarına kadar pek çok alanda kullanılan kompozit ürünlere talep her geçen gün artıyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:06 
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