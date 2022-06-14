Geleceğin meslek öğrencileri Diyarbakır'da fuar düzenledi - Son Dakika
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Geleceğin meslek öğrencileri Diyarbakır'da fuar düzenledi

14.06.2022 13:40

Geleceğin meslek öğrencileri Diyarbakır'da fuar düzenledi Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, geleceğin meslek öğrencileriyle birlikte 'Meslek Eğitim Fuarı' düzenledi.

Geleceğin meslek öğrencileri Diyarbakır'da fuar düzenledi

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, geleceğin meslek öğrencileriyle birlikte 'Meslek Eğitim Fuarı' düzenledi. Fuarda öğrenciler çalışma alanlarını ve öğrendikleri hünerleri sergiledi.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yenişehir ilçesi Anıt Park içerisinde 'Meslek Eğitim Fuarı' düzenlendi. Fuarda 19 meslek lisesi alanlarında bulunan meslek dallarını sergiledi. Öğrenciler hem ürettikleri hem de el becerilerini sergilediği fuarda İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, İşkur İl Müdürü Mustafa Yılmaz, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler, vatandaşlar ve işletme sektörü yöneticileri katıldı. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan 30 bin 116 öğrencinin bulunduğu 63 meslek ve teknik anadolu lisesi, 13 bin 632 öğrencinin de yer aldığı 58'i bağlı meslek eğitim merkezi olmak üzere 5'i bağımsız bulunurken, bu meslek liselerinde döner sermaye 2022 yılı ilk 5 ay toplam 16 milyon 663 bin 288 TL ciroya yükseldi. MESEM programı 34 alan 181 dalda meslek lisesi, ustalık ve iş yeri açma diplomaları verdiğini, öğrenci sayısı ise devam eden 12 bin 842, yabancı uyruk 260 ve ön kayıt sayısı ise 630 olduğu açıklandı.

"Çocuklarımız altın bileziği kollarına takıyorlar"

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, meslek lisesinde nitelikli eleman yetiştirdiklerini kaydederek öğrencilerin altın bileziği kollarına takarak meslek hayatına girebileceklerini söyledi. Küçükali, "Bugün yıl boyunca meslek liselerimizde, meslek eğitim merkezlerimizde yapılan faaliyetlerin tanıtımı yapılıyor. Bu tanıtımın amacı bu yıl liseleri tercih edecek çocuklarımıza rehberlik yapmak hem de halk tarafından bilinirliğini de artırmak. Meslek lisesi memleket meselesi diyoruz. Meslek liseleri, sanayi sektöründe aranılan elemanı nitelikli yetiştiren okullarımız. Dolayısıyla biz de tanıtımını yapalım dedik. Yıl boyunca okullarımızda üretilen tüm ürünler burada sergileniyor. 19 meslek lisemiz tarafından farklı alanlarda yapılan çalışmalar halkımıza ve öğrencilerimize tanıtılıyor. Aynı zamanda bakanlığımızın başlatmış olduğu mesleki eğitim seferberliğimizin de tanıtımı yapılıyor. Tüm işletmelerimizi sektörlerimizi davet ettik, onlar da stantlarımızı ziyaret edip meslek liselerimizde ne üretiliyor, nasıl elemanlar yetişiyor, onları bizatihi görecekler. Döner sermaye işletmelerimiz var. Üretilen tüm ürünlerimiz ve hizmetlerimiz döner sermaye üzerinden satışa çıkarılıyor. Döner sermaye cirolarımızda her geçen yıl katlanarak artıyor. Tüm belediyelerimize iş yapıyor, okullarımız, resmi kurumlarımıza iş yapıyor. Döner sermaye üzerinden ihale şartı aranmıyor. Tüm resmi kurumlarımız rahatlıkla ihalesiz alım yapabiliyor okullarımız. Kesinlikle çocuklarımız altın bileziği kollarına takıyorlar, meslek lisemizden mezun oldukları zaman. Bu da bulunmaz bir fırsat" dedi.

Geleceğin meslek öğrencileri Diyarbakır'da fuar düzenledi
Geleceğin meslek öğrencileri Diyarbakır'da fuar düzenledi
Geleceğin meslek öğrencileri Diyarbakır'da fuar düzenledi
Geleceğin meslek öğrencileri Diyarbakır'da fuar düzenledi

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geleceğin meslek öğrencileri Diyarbakır'da fuar düzenledi - Son Dakika

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