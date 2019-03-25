Geleceğin Meslekleri Neler Olacak?
1 saat önce
Gazeteci Ebru Baki, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Gazeteci Ebru Baki, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Teknolojinin hayatımızda ne kadar var olduğuna değinen Baki, şunları söyledi: "Arabalar, uçaklar, helikopterler insansız. Teknolojinin beşiğindeyiz ve bu durum gittikçe daha da kapsamlı bir şekilde ilerleyecek."
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:33
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