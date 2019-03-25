Son Dakika Haberleri: Geleceğin Meslekleri Neler Olacak?

Geleceğin Meslekleri Neler Olacak?

1 saat önce

Gazeteci Ebru Baki, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Ebru Baki, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Teknolojinin hayatımızda ne kadar var olduğuna değinen Baki, şunları söyledi: "Arabalar, uçaklar, helikopterler insansız. Teknolojinin beşiğindeyiz ve bu durum gittikçe daha da kapsamlı bir şekilde ilerleyecek."
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:33 

Sektörel, Ekonomi
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